SSK, BAĞKUR ve 4C emeklilerine müjde! Bakan Yanık açıkladı! 450-550-600 TL hesaplara yatacak! Artık çalışanlar da başvurabilecek!
Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler başlıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik hazırlanan Aile Destek paketi kapsamında verilen destek ödemelerinin 12 ay boyunca yatırılması planlanıyor. Aile Destek programı hakkında detaylar gelen son açıklamalar ile birlikte netlik kazandı. İşte destek ödemesi hakkında detaylar...
Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler başlıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik hazırlanan Aile Destek paketi kapsamında verilen destek ödemelerinin 12 ay boyunca yatırılması planlanıyor. Aile Destek programı hakkında detaylar gelen son açıklamalar ile birlikte netlik kazandı.
ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLER DE BAŞVURU YAPABİLECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medyadan açıklama yaptı:
Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor!
Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.