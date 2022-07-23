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Haberler Ekonomi SSK, BAĞKUR ve 4C emeklilerine müjde! Bakan Yanık açıkladı! 450-550-600 TL hesaplara yatacak! Artık çalışanlar da başvurabilecek!

SSK, BAĞKUR ve 4C emeklilerine müjde! Bakan Yanık açıkladı! 450-550-600 TL hesaplara yatacak! Artık çalışanlar da başvurabilecek!

Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler başlıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik hazırlanan Aile Destek paketi kapsamında verilen destek ödemelerinin 12 ay boyunca yatırılması planlanıyor. Aile Destek programı hakkında detaylar gelen son açıklamalar ile birlikte netlik kazandı. İşte destek ödemesi hakkında detaylar...

takvim.com.tr
23.07.2022 22:20 - Son Güncelleme: 23.07.2022 22:20
SSK, BAĞKUR ve 4C emeklilerine müjde! Bakan Yanık açıkladı! 450-550-600 TL hesaplara yatacak! Artık çalışanlar da başvurabilecek!

Yüz binlerce kişinin beklediği ödemeler başlıyor. Paralar vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik hazırlanan Aile Destek paketi kapsamında verilen destek ödemelerinin 12 ay boyunca yatırılması planlanıyor. Aile Destek programı hakkında detaylar gelen son açıklamalar ile birlikte netlik kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK, BAĞKUR ve 4C emeklilerine müjde! Bakan Yanık açıkladı! 450-550-600 TL hesaplara yatacak! Artık çalışanlar da başvurabilecek!

ÇALIŞANLAR VE EMEKLİLER DE BAŞVURU YAPABİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medyadan açıklama yaptı:

Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor!

Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek

SSK, BAĞKUR ve 4C emeklilerine müjde! Bakan Yanık açıkladı! 450-550-600 TL hesaplara yatacak! Artık çalışanlar da başvurabilecek!

Ayrıca Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır.

SSK, BAĞKUR ve 4C emeklilerine müjde! Bakan Yanık açıkladı! 450-550-600 TL hesaplara yatacak! Artık çalışanlar da başvurabilecek!

Emeklilerimiz:

Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla;

-SSK emeklileri

-BAĞKUR emeklileri

-Emekli Sandığı emeklileri

-SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

SSK, BAĞKUR ve 4C emeklilerine müjde! Bakan Yanık açıkladı! 450-550-600 TL hesaplara yatacak! Artık çalışanlar da başvurabilecek!

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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