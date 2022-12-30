Hafta sonu geldi çeyiz alışverişi başladı! A101 hafta sonuna özel YILBAŞI aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE! 12 ürünün fiyatı düştü! 769 TL’ye...

Hafta sonu gelirken A101'in indirimli ürünler dikkat çekti. Vatandaşlar poşetlerini hazırladı A101 marketlerine gitmek için hazırlıklarını yaptı. Gıda ürünlerinde uygulanan indirimler vatandaşları sevindirirken çeyiz ürünlerindeki indirimlerde yoğun ilgi gördü. Yılbaşı özel indirimleri bir hayli konuşuldu. 12 ürün başta olmak üzere envai çeşit üründe indirim başladı. İşte tam katalog!