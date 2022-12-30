Hafta sonu geldi çeyiz alışverişi başladı! A101 hafta sonuna özel YILBAŞI aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE! 12 ürünün fiyatı düştü! 769 TL'ye...
A101 30 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATLAOĞU TAM LİSTE! A101'in beklenen indirimli ürünleri yayımlandı. Çeyiz almak isteyenler, evindeki eşyaları değiştirmek isteyenler, eksikleri olanlar buraya! A101'de bu hafta beyaz eşya, mobilya ürünlerinde dev indirim başladı. Aldın Aldın ürünleri arasında derin dondurucu, tencere- tava, barak, köşe koltuk, lambader, buzdolabı, halı, dolap, saç kurutma makinesi ve daha onlarca ürün yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tamamı...
30.12.2022 13:37 - Son Güncelleme: 30.12.2022 13:37
Hafta sonu gelirken A101'in indirimli ürünler dikkat çekti. Vatandaşlar poşetlerini hazırladı A101 marketlerine gitmek için hazırlıklarını yaptı. Gıda ürünlerinde uygulanan indirimler vatandaşları sevindirirken çeyiz ürünlerindeki indirimlerde yoğun ilgi gördü. Yılbaşı özel indirimleri bir hayli konuşuldu. 12 ürün başta olmak üzere envai çeşit üründe indirim başladı. İşte tam katalog!