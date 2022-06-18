8 güzel haber geldi: 18,5 milyon SSK, Bağ-Kur, Esnaf, 4C, EYT, asgari ücretli herkese müjde! 3 maaş birden alma şansı doğdu!
Hepsi tek tek yanıtlandı. İşçi, işsiz, emekli, işveren, dul, yetim, SGK, SSK'lı Bağkur'lu, EYT'li herkes bu soruların yanıtını merak ediyordu. Açıklamalar peş peşe geldi. "Emeklilikte 60 yaşa tabiyim. Askerlik borçlanması yaparsam emekliliğe sayılır mı kaç yaşımda emekli olabilirim? %70 engelli raporum var. Malulen emekli olmam için gerekli şartlar nedir ve ne zaman malulen emekli olabilirim? bir kamu bankasında şube müdürü olarak görev yapıyorum. 3600 ek göstergeden yararlanabilecek miyim?" SGK, SSK, Bağkur, Emekli, EYT'li, memur tüm çalışanları yakından ilgilendiren sorular ve cevapları haberimizde yer alıyor.
Milyonlarca emekli, memur, SSK, Bağkur, EYT'li herkes için müjde geldi. Vatandaşlar sıklıkla, eşler SGK emeklisi, biri ölünce diğeri kendi maaşını alırken eşinin maaşını da alabiliyor mu? SGK girişim var halen aktif olarak çalışıyorum 5800 prim günüm var ne zaman emekli olabilirim? 2003 sigorta girişim 2013 işe giriş yaptım hala devam ediyorum başka iş buldum tazminatımı nasıl alabilirim? Engelli indirimi emeklilik şartları değişti mi? Askerliğimi 1996 yılında yaptım Askerliğimi borçlanırsam işe giriş tarimi geri çekermi Eğer çekerse EYT'li olur muyum? Soruları araştırılıyor. Hepsi tek tek açıklandı. İşte emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm soru ve cevaplar...
1 ) Eşler SGK emeklisi, biri ölünce diğeri kendi maaşını alırken eşinin maaşını da alabiliyor mu? CEVRİYE EROL
Eşlerden birisi vefat ettiğinde diğer eşe dul maaşı bağlanır. Çocuklara ise yetim maaşı bağlanır. Vefat eden eşin maaşını diğer eş çalışıyor da olsa emekli de olsa alabilir. Hatta hem emekli hem de çalışıyorsa eşinin maaşı ile birlikte üç maaş birden alabilir. Burada çalışmayan eşe maaş yüzde 75 oranında bağlanırken çalışan eşe yüzde 50 oranında bağlanır. Dul maaşı kadın erkek tüm eşi vefat edenlere bağlanır. Yetim maaşında ise çalışmama şartı bulunuyor.
3) Merhabalar, Ben 12.08.1971 doğumluyum. 11.12.2000 tarihinde kamuda emekli sandığına tabi işe başladım halen de çalışmaktayım. Askerliğimi 26.08.1994-16.02.1996 tarihlerin de 550 gün er olarak yaptım. Emeklilikte 60 yaşa tabiyim. Askerlik borçlanması yaparsam emekliliğe sayılır mı kaç yaşımda emekli olabilirim? Teşekkürler... MEHMET AY
Kamuda işe giriş tarihinize göre 25 yıl 60 yaş şartlarınız var. Askerlik borçlanması ile prim kazanırsınız.
4) 01.02.1966 doğumluyum.1520 günüm var.93 girişliyim.şu an çalışmıyorum. Kanser hastalığından %54 engelliyim. Nasıl emekli olabilirim? EMİNE AYŞE SOYDAL
Malulen emeklilik için 1800 gün prim ve yüzde 60 üzeri rapor gerekiyor. bunun için sgk'ya müracaat etmeniz lazım. kanser hastalarına teşhisten sonra belli şartlarda 18 aya kadar malulen emeklilik maaşı bağlanıyor. SGK'dan bu konuda da bilgi alabilirsiniz.