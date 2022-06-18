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Haberler Ekonomi EYT beklemeden maaş bağlanıyor! 1993 - 1994 -1995 - 1999'dan 2008'e kadar sigortalı olana 6 yıl erken emeklilik! SGK yıl 48, 49, 52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022!

EYT beklemeden maaş bağlanıyor! 1993 - 1994 -1995 - 1999'dan 2008'e kadar sigortalı olana 6 yıl erken emeklilik! SGK yıl 48, 49, 52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022!

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlara, SGK'dan müjde geldi: Henüz işgücü yerinde iken sigortalı işlerde çalışan tüm ülke vatandaşları, bir nevi yaşlılıklarına yatırım yapmaktalardır. Sigorta girişlerinin yapılması ve prim ödemelerinin kayda geçmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiş olan emeklilik şartlarının yerine getiriliyor olması anlamını taşımaktadır.

takvim.com.tr
18.06.2022 08:00 - Son Güncelleme: 18.06.2022 08:00
1993 - 1994 -1995 - 1999’dan 2008’e kadar 6 yıl erken emekli olun! EYT beklemeden maaş bağlanıyor! SGK emeklilikte yıl 48, 49, 52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022!

Emekli olarak yaşlılık dönemini garanti altına almak isteyen ve bu amaç uğruna da yıllarca çalışıp didinen ülke vatandaşlarına, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan müjdeli haber geldi. Kamu kurumu, belirlemiş olduğu formüller kapsamında atılması gereken adımları atan tüm vatandaşların, 6 yıla kadar erken emekli olabileceklerini duyurdu. İşte SGK'nın erken emeklilik formüllerine ilişkin ayrıntılar...

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1993 - 1994 -1995 - 1999’dan 2008’e kadar 6 yıl erken emekli olun! EYT beklemeden maaş bağlanıyor! SGK emeklilikte yıl 48, 49, 52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022!

Bu iki şartın yerine getirilmesinden sonra kurum tarafından kişi özelinde hesaplanmış olan yaş şartının da yerine getirilmesi, vatandaşın emekli olması ve dolayısı ile de emekli maaşı alması için yeterli olarak değerlendirilmektedir.

1993 - 1994 -1995 - 1999’dan 2008’e kadar 6 yıl erken emekli olun! EYT beklemeden maaş bağlanıyor! SGK emeklilikte yıl 48, 49, 52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022!

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik hesaplamalarını ana bir formül üzerinden fakat kişiye özel olarak gerçekleştirmektedir.

1993 - 1994 -1995 - 1999’dan 2008’e kadar 6 yıl erken emekli olun! EYT beklemeden maaş bağlanıyor! SGK emeklilikte yıl 48, 49, 52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022!

Bu kapsamda kişinin sigorta girişi, sigortalı olma süresi, ödenen primlerin tutarları, çalışma hayatı kapsamında alınan maaşlar, yaş, dahil olunmuş olan meslek kolu gibi pek çok faktör, emeklilik zamanını ve emekli maaşını etkileyen önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

1993 - 1994 -1995 - 1999’dan 2008’e kadar 6 yıl erken emekli olun! EYT beklemeden maaş bağlanıyor! SGK emeklilikte yıl 48, 49, 52 yaş sigorta prim gün tablosu 2022!

Sosyal Güvenlik Kurumu pek çok farklı değişken çerçevesinde ele alınan emeklilik durumunu kişi özelinde planladığı için bazı gruplarda yer alan vatandaşların da erken emekli olma hakkına sahip olduklarını duyurmuştur.

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