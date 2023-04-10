T.C Kimlik Numarası sonu 2, 4, 6 olanlar dikkat! Başvuru yapan 3.020 TL'yi cebine koyuyor! İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanacak!
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik oluşturulmuş bir hizmet olarak yüz binlerce vatandaşa destek amacıyla ödeniyor. Bu hizmet devletin vatandaşlarına sunduğu bir destek programıdır. Bu programın asıl amacı öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak oluyor.
10.04.2023 09:12 - Son Güncelleme: 10.04.2023 09:12
Devlet tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli destek ödemeleri sağlanıyor. Bu destekler arasında aylık maddi yardım, sağlık yardımı, konut yardımı, gıda yardımı ve eğitim yardımı gibi çeşitli yardımlar yer alıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi pek bilinmeyen destek ödemeleri arasında bulunuyor. 2023 yılıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin tutarında artış yaşandı.
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti ödemesi 2023 yılında da devam ediyor. Başvurular e-Devlet'ten alınıyor.