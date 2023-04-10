T.C Kimlik Numarası sonu 2, 4, 6 olanlar dikkat! Başvuru yapan 3.020 TL’yi cebine koyuyor! İlkokuldan liseye tüm öğrenciler faydalanacak!

Devlet tarafından vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli destek ödemeleri sağlanıyor. Bu destekler arasında aylık maddi yardım, sağlık yardımı, konut yardımı, gıda yardımı ve eğitim yardımı gibi çeşitli yardımlar yer alıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi pek bilinmeyen destek ödemeleri arasında bulunuyor. 2023 yılıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin tutarında artış yaşandı.