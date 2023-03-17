16 Mart’tan itibaren geçerli! Bu ürünler tam çeyizlik, A101 fiyatları güncelledi! Katlanır yatak 1.599 TL! Masa, yer sofrası, halı, kilim, yolluk...

A101 jet hızıyla yayımladı. 16 Mart 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli! Bu ürünler tam çeyizlik! Her hafta beyaz eşya, gıda, tekstil ve elektronik ürünlerde indirim uygulayan A101 yeni aktüel ürünler kataloğunu satışa sundu. Tiamob Ledesma 6 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 3.499 TL, parfümler 129 TL,çamaşır makinesi 7.799 TL'ye düştü. Ayrıca ayçiçek yağında da indirim başladı. 5 litresi 147 TL'den satılıyor. İşte merakla beklenen A101 16 Mart 2023 aktüel ürünler listesi.