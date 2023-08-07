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TC kimlik numarası olan hemen baksın paranız var! Kimsenin haberi yok! E-devlet'ten flaş hizmet! Vatandaşlar akın etti!

Herkesin hayatında biriken ama unutulan paralar olabilir. e-Devlet'in bu yeni hizmeti sayesinde, TC kimlik numaranızı kullanarak biriken paralarınızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Hemen giriş yaparak, adınıza yapılan ödemeleri öğrenme şansını elde edersiniz. Bu sayede belki de yıllardır unutulan haklarınızı alabilir, hesabınıza beklenmedik bir katkı sağlayabilirsiniz. E-Devlet'in sağladığı en büyük avantajlardan biri, TC kimlik numaranızı kullanarak hızlı ve güvenli bir şekilde sisteme giriş yapabilmenizdir. Artık uzun sıralar ve zaman kayıplarıyla uğraşmanıza gerek yok.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 08:44 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 08:44
TC kimlik numarası olan hemen baksın paranız var! Kimsenin haberi yok! E-devlet’ten flaş hizmet! Vatandaşlar akın etti! 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenli olarak yapılan şahıs ödemeleri, pek çok kişiye yapılmakta ancak ne yazık ki birçoğu bu ödemelerden habersiz olarak yaşıyor. Bu da, zaman içinde biriken paraların ilgili kurumlara iade edilmesine neden olabiliyor. Bu durumu engellemek için, e-Devlet üzerinden düzenli olarak hesabınızı kontrol etmeniz oldukça önemli.

TC kimlik numarası olan hemen baksın paranız var! Kimsenin haberi yok! E-devlet’ten flaş hizmet! Vatandaşlar akın etti! 2

Hangi Ödemeleri Kontrol Etmelisiniz?

e-Devlet üzerinden kontrol etmeniz gereken ödemeler arasında şunlar bulunuyor:

  • 4A ve 4B Nakdi Tazminat
  • Eğitim ve Öğretim Destekleri
  • Bağ-Kur Mahkeme Kararı ile Maaş Ödemesi
  • Bağ-Kur Tütün Ödemesi
  • Bloke Konulan Emekli Maaşı
TC kimlik numarası olan hemen baksın paranız var! Kimsenin haberi yok! E-devlet’ten flaş hizmet! Vatandaşlar akın etti! 3
  • Çölyak Metabolizma Ödemesi
  • Emekli Hareketsiz İadesi
  • Emsan Devir Öncesi Emanet İade
  • Emzirme Yardımı Ödemesi
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