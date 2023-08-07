TC kimlik numarası olan hemen baksın paranız var! Kimsenin haberi yok! E-devlet'ten flaş hizmet! Vatandaşlar akın etti!

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından düzenli olarak yapılan şahıs ödemeleri, pek çok kişiye yapılmakta ancak ne yazık ki birçoğu bu ödemelerden habersiz olarak yaşıyor. Bu da, zaman içinde biriken paraların ilgili kurumlara iade edilmesine neden olabiliyor. Bu durumu engellemek için, e-Devlet üzerinden düzenli olarak hesabınızı kontrol etmeniz oldukça önemli.