TC kimlik numarası ile beraber 36 ay vadeli olarak SMS ile anında alabilirsiniz! 20.000 TL müjdesi!
TEB'in tüm gereksinimlere yönelik verilen gereksinim kredisi tekliflerinden faydalanabilirsiniz. SMS yolu ile TEB kredi müracaatı yapılabilmektedir. TEB'te hesaplarınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz.
20.000 TL müjdesi! Acil nakite sıkıştığınız zaman anında kredi çekebileceğiz bankalar imdada yetişiyor. SMS yolu ile kredi müracaatı için lüzumlu bir koşul yoktur. Birçok banka müşterisi bile olmasanız başvurunuzu değerlendirmeye alacaktır. Yalnız SMS ile yaptığınız bir başvuru, ön başvuru bulunduğu için, daha ardından krediyi çekeceğiniz bankanın şubesine giderek birtakım koşulları sağlamanız gerekmektedir. CEPTETEB İhtiyaç Kredisi'ne 18-70 yaş aralığındaki herkes başvurabilir. CEPTETEB ya da TEB müşterisi olmasanız bile CEPTETEB İhtiyaç Kredisi'nden faydalanabilirsin.
CEPTETEB İhtiyaç Kredisi; Bireysel kredi ihtiyacın bulunduğu anda tek tıkla hesabına aktarabildiğin bir tüketici kredisidir. Yerinden kalkmadan, şubeye gitmeden, sıra beklemeden kredi çekebilmene imkân gerçekleştiren CEPTETEB İhtiyaç Kredisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
1.000 - 100.000 TL aralığındaki tutarlarda ve 3 - 36 ay aralığındaki vadelerde, 18-70 yaş aralığındaki her bireyin müracaat yapabileceği CEPTETEB İhtiyaç Kredisi'ni aylık eşit taksitler durumunda ödeyebilirsin. Üstelik CEPTETEB İhtiyaç Kredisi almak amacıyla kefil ya da teminat göstermene de lüzum yok.
CEPTETEB İhtiyaç Kredisi'nin ödeme basitliği yayınlayan faiz oranları, Findeks Kredi Notu'na göre değişiklik gösterir. CEPTETEB İhtiyaç Kredisi çekmek istediğin tutar ve vadeye göre faiz oranları değişecektir.