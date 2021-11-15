Belgeyi getiren ödemeyi alır! 69 TL'den başlıyor 12 bin TL'yi buluyor! 18 yaşından büyük herkes PTT şubelerinden hemen çekebilecek!

Belgeyi getiren ödemeyi alır. 69 TL'den başlıyor 12 bin TL'yi buluyor. 18 yaşından büyük herkes PTT şubelerinden hemen çekilebilecek. Vatandaşa yapılan yardım ödemeleri için başvurular devam ediyor. Fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Temmuz ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Devletin yaptığı destek ödemeleri arasında evde bakım aylığı, elektrik yardımı, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, dar gelirliye konut katkısı, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, doğum izni yardımı ve süt parası gibi birçok destek ödemesi var.