Belgeyi getiren ödemeyi alır! 69 TL'den başlıyor 12 bin TL'yi buluyor! 18 yaşından büyük herkes PTT şubelerinden hemen çekebilecek!
Devletin vatandaşa verdiği onlarca destek ödemesi var.Belgeyi ibraz eden PTT şubesinden ödemesini derhal alabilir. Destek ödemeleri kapsamında vatandaşa yapılan ödemeler sürüyor. İhtiyacı olan vatandaşlar yardım ödemeleri yapılıyor. Devlet tarafından verilen desteklerin tutarı Temmuz ayında arttı. Çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları sürüyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödenmektedir. İşte devlet tarafından verilen destek ve yardım ödemeleri
Belgeyi getiren ödemeyi alır. 69 TL'den başlıyor 12 bin TL'yi buluyor. 18 yaşından büyük herkes PTT şubelerinden hemen çekilebilecek. Vatandaşa yapılan yardım ödemeleri için başvurular devam ediyor. Fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Temmuz ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Devletin yaptığı destek ödemeleri arasında evde bakım aylığı, elektrik yardımı, iş görememezlik ödemesi, çeyiz parası, dar gelirliye konut katkısı, cenaze yardım parası, yolluk ödemesi, doğum izni yardımı ve süt parası gibi birçok destek ödemesi var.
PTT ÜZERİNDEN YAPILAN ÖDEMELER
YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI: Tedavi için yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Bunun için kişinin tıbbi (organ nakli, kontrolü, kanser tedavisi, meslek hastalıkları, acil gibi haller) ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyor. Başvuru SGK il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor. Ödemede 'karayoluyla şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulanacak taban ücret tarifesi' dikkate alınıyor.