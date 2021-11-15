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Haberler Ekonomi Amasya’da düğün salonu tekstil atölyesi oldu: Şalvar dikiyordu, şimdi 150 kişiye istihdam planı kuruyor

Amasya’da düğün salonu tekstil atölyesi oldu: Şalvar dikiyordu, şimdi 150 kişiye istihdam planı kuruyor

Amasya'nın Yeşil Yenice Mahallesi'nde belediyeye ait düğün salonu olarak kullanılan bina şalvar dikerek terzilik yapan Özlem Küçükkahyaoğlu'na destek için tekstil atölyesine dönüştürüldü. Amasya Belediyesi'nin desteğiyle atölyesini oluşturup çoğu aynı mahalleden işsiz 40 kişiye istihdam sağlayan terzi Özlem Küçükkahyaoğlu, bu sayıyı 3 ayda 150'ye ulaştırmayı planlıyor. İşte o girişimcilik hikayesi...

İHA
15.11.2021 09:03 - Son Güncelleme: 15.11.2021 09:05
Amasya’da düğün salonu tekstil atölyesi oldu: Şalvar dikiyordu, şimdi 150 kişiye istihdam planı kuruyor

Şalvar dikerek başladığı terzilik mesleğinde kurduğu hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçen evli ve 2 çocuk annesi Küçükkahyaoğlu, planlarını anlattığı Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'dan umduğundan fazla destek aldı.

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Amasya’da düğün salonu tekstil atölyesi oldu: Şalvar dikiyordu, şimdi 150 kişiye istihdam planı kuruyor

Yeşil Yenice Mahallesi'nde düğün salonu olarak kullanılan binayı aynı mahalleden insanları çalıştırmak kaydıyla kendisini tahsis edebileceklerini belirten Başkan Sarı'nın koşullarını hemen kabul eden 36 yaşındaki Küçükkahyaoğlu, 30'u kadın 40 kişiyi atölyesinde buluşturdu.

Amasya’da düğün salonu tekstil atölyesi oldu: Şalvar dikiyordu, şimdi 150 kişiye istihdam planı kuruyor

Tekstil deneyimi olmayanlara dikiş tekniklerini bizzat kendisi öğretti.

Amasya’da düğün salonu tekstil atölyesi oldu: Şalvar dikiyordu, şimdi 150 kişiye istihdam planı kuruyor

"ÇOK YETENEKLİLER"

Yaz döneminden meyve bahçelerinde çalışan kadınların boş kaldıkları bu süreçte atölyesinde istihdam etmenin mutluluğunu yaşayan Küçükkahyaoğlu, "Arkadaşlarımız bağda, bahçede çalışıyorlardı. Çok yetenekliler. Bir ayda makineye adapte oldular. Kısa sürede 80 kişiye, 3 ayda da 150 personele ulaşmayı hedefliyorum" dedi.

Amasya’da düğün salonu tekstil atölyesi oldu: Şalvar dikiyordu, şimdi 150 kişiye istihdam planı kuruyor

Genç girişimci desteği dolayısıyla Belediye Başkanı Sarı'ya da teşekkür etti. Atölyede çalışan Tülin Yörükoğlu da gün boyunca dikiş yapıp para kazanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

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