Ek zam ve ikramiye sonrası en az 24 bin 600 TL artış! SGK-SSK ve Bağkur'lulara toplamda 4 bin 186 TL ödeme müjdesi!
Peş peşe açıklama yapıldı. Emekliler yaşadı. SGK-SSK ve Bağkur'lulara toplamda 4 bin 186 TL ödeme müjdesi! Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanın 3600 ek gösterge ile alacakları emekli maaş farkı ve ikramiye miktarları netlik kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bağlamında çalışmalara sürat verilmesinin sonrasında netleşen yeni miktarlar çok sayıda emeklinin yüzünü güldürdü. Ücret dengesizliğinin giderilmesi amacıyla mühim bir adım olarak değerlendirilen 3600 ek gösterge ile 25 sene vazife yapan bir öğretmenin emekli aylığında en az 1.150 TL ek artış görülüyor. Aynı şekilde emeklilik ikramiyesinde de bu miktar 37 bin lira seviyelerinde artış gösterecek. İşte 3600 ek gösterge de merak edilenler.
3600 Ek Gösterge Ne Zaman Verilecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindiği ifade edildi. Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşirelerin çalışırken, emekli olurken ve emekli olduktan sonra çok daha yüksek ücret almasını sağlayacak yeni düzenleme için geri sayım başladı. Emekli aylıklarında söz konusu düzenleme ile en az 1.150 TL'lik bir artış olması bekleniyor.
Konuya ilişkin merak edilen detayları paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarında 2022 yılının ilk 6 ayında yeni düzenlemenin tamamlanmasını beklediklerini ifade etmişti. Görevlerine devam eden ilgili meslek grupları ve kişiler için maaşlarında 107 TL'lik bir artış görülürken en büyük fark ise emekli olduktan sonra görülecek.
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3600 Ek Gösterge Maaşa Etkisi Nedir?
3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanarak Meclis'te kabul edilmesinin ardından maaşlarda ciddi bir artış görülecek. Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin maaşlarına yansıyacak 3600 ek gösterge kapsamında, emekli aylıklarında en az 820 TL ve ikramiyelerde ise en az 24 bin 600 TL artış beklentisi oluşmuş durumda. Çalışanlarda ise bu oran maaşlara 107 TL seviyesinde etki edecek.