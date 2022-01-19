Bankada nakit parası olanlara talih kuşu kondu! 32 günlük vadeli mevduat faizinde kantarın topuzu kaçtı! Stopaj yok! %21,50 yüksek faiz...
Ardı ardına açıklandı. Stopaj yok! %21,50 yüksek faiz... Bankaların mevduat faiz oranları 20 Aralık'tan itibaren kademeli olarak yükselmeye devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat düzeneğinin gelmesi ile başlayan yeni düzenlemeler kapsamında vatandaşlar en yüksek mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek istiyor. 32 günlük en yüksek faiz oranlarının değişmesinin sonrasında vatandaşlar ise bankaların faiz oranlarını incelemeye başladı. Yüzde 21'in üstüne çıkan faiz oranları ile mevduat hesaplarında birikimlerini değerlendirmek isteyenlere çoğu cazip bankacılık fırsatı da sunulmaya devam ediyor. İşte en yüksek mevduat faiz oranları.
32 Günlük En Yüksek Faiz Veren Banka
Bankaların girdiği mevduat faiz yarışında TL birikimi olan kazanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB tarafından ekonomide kurun dengelenmesi ve TL'nin yeniden değer kazanması için atılan adımlar doğrultusunda kur korumalı TL mevduat hesaplarına dönüşüm teşvik ediliyor.
Altın ve döviz hesaplarının TL mevduatına dönüştürülmesi için oranları yükselten bankalar ise 32 günlük en yüksek kazançları sunmaya devam ediyor. 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı %21,50 ile Akbank Vadeli Mevduat Hesap üzerinden sunulmaya devam ederken, birçok banka tarafından yüzde 20'nin üzerinde mevduat getirisi sunulmaya devam ediyor.
Akbank Vadeli Mevduat Hesap
Akbank Vadeli Mevduat Hesabına %21,50 yüksek faiz oranı sunarak en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip banka olarak karşımıza çıkıyor. Hesabını hemen açtıranlara özel yüksek faiz oranları ve düşük stopaj fırsatları da sunuluyor.
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