Bankada nakit parası olanlara talih kuşu kondu! 32 günlük vadeli mevduat faizinde kantarın topuzu kaçtı! Stopaj yok! %21,50 yüksek faiz...

Altın ve döviz hesaplarının TL mevduatına dönüştürülmesi için oranları yükselten bankalar ise 32 günlük en yüksek kazançları sunmaya devam ediyor. 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı %21,50 ile Akbank Vadeli Mevduat Hesap üzerinden sunulmaya devam ederken, birçok banka tarafından yüzde 20'nin üzerinde mevduat getirisi sunulmaya devam ediyor.