TC kimlik no ile nüfus cüzdanı olan herkese maddi yardım! İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi başvuru şartları nedir? Belediyeler ve vakıflar...
Son dakika haberleri: Gereksinim sahibi vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklaması. Ramazan ayına günler kaldı. Ramazana kısa süre kala vatandaşların en çok araştırdığı konu ramazan gıda paketi başvurusu oldu. Son gıda zamları ile birlikte temel ihtiyaç ürünlerinde de fiyatlar ciddi oranda arttı. Yağ, yumurta, bakliyat ve diğer ürünlere gelen fahiş zamlar sonrası vatandaşlar, Ramazan ayını nasıl geçireceklerini düşünürken devletin ve belediyeler ile derneklerin yardımları için başvurular alınmaya başladı. Türkiye genelinde belediyeler vatandaşlara gıda yardımları yapıyor.
Son dakika haberleri: Ramazan ayından evvel lüzum sahiplerine gıda takviyeleri yapılacağı açıklandı. Devlet , belediyeler ve vakıflar tarafından verilen destekler için ayrıntılar yazımızda. Ramazan ayında gıda kolisi dayanağı almak isteyen vatandaşların vaziyetlerini şimdiden devlete ve belediyelere bildirmesi gerekmektedir. Yapacağınız bildirim sonrası tahlil yapılacak ve lüzum sahibi olduğu tespit edilen ailelere ramazan ayında besin dayanağı yapılacak. Türkiye genelinde belediyeler vatandaşlara gıda yardımları yapıyor. Gıda yardımı ihtiyaç sahiplerine yapılırken başvuru için belediyelerin resmi internet sayfasından ya da belediyelerden yapılacak.
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gıda yardımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır."
Bu yardım kimlere verilecek: İşte cevabı "3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olan haneler "
Bu yardıma başvuru yapmak için il ve ilçede bulunan SYDV'ye kimlik kartınızla başvuru yapabilirsiniz.