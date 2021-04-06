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Hemen 500 bin lira devlet desteği alın siz de yapın! Hibe desteği aldı servet kazanıyor paraya para demiyor!

Hemen 500 bin lira devlet desteği alın siz de yapın! Elazığ'da 3 çocuk babası Halit Ayhan, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'ndan aldığı hibe ile kendisine tavuk çiftliği kurdu. Halit Ayhan " Daha önce müteahhitlik yapıyordum. Müteahhitlik yaparken tavuk çiftlikleri de kuruyordum. Bu iş cazibeme gitti ve bende yapmak istedim" derken çiftliğin kapasitesinin yılda 600 ton et üreten bir çiftlik kurmuş oldu. Halit Ayhan " devletin hibe desteği sayesinde kurduğu tavuk çiftliği işinin daha rahat olduğunu" sözlerine ekledi. Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvuruda bulunduğunu söyleyen Halit Ayhan, projesi kabul edilip onaylandıktan sonra %65 oranında bir hibe desteği aldığını belirtti.

06.04.2021 08:03 - Son Güncelleme: 06.04.2021 08:03
Hemen 500 bin lira devlet desteği alın siz de yapın! Hibe desteği aldı servet kazanıyor paraya para demiyor!

Sermayesi olmayanlar devlet destekli hayvancılık kredisi çekerek tavuk çiftliği kurabilirler. Kümes hayvanı yetiştiriciliği için kredi veren tüm Devlet kuruluşları ve en uygun vade ve faiz oranları ile hayvan kredisi veren kuruluşlar detayları ile haberimizde.. Elazığ'da 3 çocuk babası Halit Ayhan, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'ndan aldığı hibe ile kendisine tavuk çiftliği kurdu. Halit Ayhan " Daha önce müteahhitlik yapıyordum. Müteahhitlik yaparken tavuk çiftlikleri de kuruyordum.

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Hemen 500 bin lira devlet desteği alın siz de yapın! Hibe desteği aldı servet kazanıyor paraya para demiyor!

%65'i Devletten %35'i Benden

Devletten aldığı hibe desteği ile Elazığ merkeze bağlı Çallıca Köyünde 1milyon 200 bin TL yatırım yapan Halit Ayhan, bu destekle 30 bin civciv kapasiteli bir broiler üretim çiftliği kurduğunu söylüyor.

Hemen 500 bin lira devlet desteği alın siz de yapın! Hibe desteği aldı servet kazanıyor paraya para demiyor!

İşletmesinin 7 yıldır aktif olarak çalıştığını da sözlerine ekleyen Halit Ayhan, yılda 600 ton et üreterek yılda 300 bin TL düzenli olarak gelir elde etmeye başladığını belirtti. Halit Ayhan "Ondan önce müteahhitlik yapıyordum.

Hemen 500 bin lira devlet desteği alın siz de yapın! Hibe desteği aldı servet kazanıyor paraya para demiyor!

Onu bırakıp gelerek bu çiftliği kurduk. Yatırımın %65'ini devlet karşılarken %35'ini kendimiz karşıladık" dedi. Ayhan" Aynı zamanda ailemle çiftlikte kalıyoruz. Bir tane de görevli var. Onunla beraber buraya bakıyoruz" diyerek sözlerine devam etti.

Hemen 500 bin lira devlet desteği alın siz de yapın! Hibe desteği aldı servet kazanıyor paraya para demiyor!

Yaklaşık olarak 7 senedir üretim yaptıklarını ve yıllık ortalama 300 bin lira kazandığını söyleyen Ayhan, " Çiftliğin değerinin şu an 3,5 milyon, bu iş hem daha faydalı hem de rahat olduğunu müteahhitlikten daha iyi ve daha rahat olduğunu da sözlerine ekledi.