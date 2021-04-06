Hemen 500 bin lira devlet desteği alın siz de yapın! Hibe desteği aldı servet kazanıyor paraya para demiyor!
Hemen 500 bin lira devlet desteği alın siz de yapın! Elazığ'da 3 çocuk babası Halit Ayhan, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'ndan aldığı hibe ile kendisine tavuk çiftliği kurdu. Halit Ayhan " Daha önce müteahhitlik yapıyordum. Müteahhitlik yaparken tavuk çiftlikleri de kuruyordum. Bu iş cazibeme gitti ve bende yapmak istedim" derken çiftliğin kapasitesinin yılda 600 ton et üreten bir çiftlik kurmuş oldu. Halit Ayhan " devletin hibe desteği sayesinde kurduğu tavuk çiftliği işinin daha rahat olduğunu" sözlerine ekledi. Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvuruda bulunduğunu söyleyen Halit Ayhan, projesi kabul edilip onaylandıktan sonra %65 oranında bir hibe desteği aldığını belirtti.
Sermayesi olmayanlar devlet destekli hayvancılık kredisi çekerek tavuk çiftliği kurabilirler. Kümes hayvanı yetiştiriciliği için kredi veren tüm Devlet kuruluşları ve en uygun vade ve faiz oranları ile hayvan kredisi veren kuruluşlar detayları ile haberimizde.. Elazığ'da 3 çocuk babası Halit Ayhan, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'ndan aldığı hibe ile kendisine tavuk çiftliği kurdu. Halit Ayhan " Daha önce müteahhitlik yapıyordum. Müteahhitlik yaparken tavuk çiftlikleri de kuruyordum.