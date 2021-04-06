Hemen 500 bin lira devlet desteği alın siz de yapın! Hibe desteği aldı servet kazanıyor paraya para demiyor!

Yaklaşık olarak 7 senedir üretim yaptıklarını ve yıllık ortalama 300 bin lira kazandığını söyleyen Ayhan, " Çiftliğin değerinin şu an 3,5 milyon, bu iş hem daha faydalı hem de rahat olduğunu müteahhitlikten daha iyi ve daha rahat olduğunu da sözlerine ekledi.