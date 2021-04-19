RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

TC kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 1500 TL yardımlardan anında yararlanın...

Devletin gereksinim sahibi olan vatandaşlar için dayanakları sürat kesmeden devam ediyor. Yaşlı, bakıma fakir, hasta vb. güç vaziyette olan ve kazancı olmayan kişilere devlet bir hayli değişik kanaldan takviyelerini eriştirmektedir. Bazı destek ödemeleri 3 ayda bir defa yapılırken, bazı ödemeler her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Bu noktada ihtiyaç sahipliğinin ne derece olduğu ön plana çıkıyor, geliri asgari ücretin 3'te birinden az olan vatandaşlara aylık düzenli olarak yardımlar yapılırken, geliri daha yüksek olan vatandaşlara 3 ay bir kez yardım ödemeleri yapılabiliyor. Devletin vermiş olduğu karşılıksız yardımlara her dönem yenileri eklenmeye devam ediyor.

19.04.2021 08:43 - Son Güncelleme: 19.04.2021 08:43
TC kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 1500 TL yardımlardan anında yararlanın...

Bu ay içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek yardımların miktarları ise 800 TL ile 1500 TL arasında değişmektedir. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden sağlanmaktadır. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar ilgili kurumlara başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ekiplerin incelemeleri sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere aylık 800 TL ile 1500 TL arasında değişen miktarlarda yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar ile birlikte vatandaşların temel ihtiyaç maddelerine ulaşımının kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
TC kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 1500 TL yardımlardan anında yararlanın...

Sosyal Yardımlaşma Tarafından Verilen Destekler

İhtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından bilinmeyen ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından verilen birçok yardım bulunmaktadır. Yapılan ödemelerin bir bölümü sürekli ve düzenli olarak yapılan ödemelerden bazıları ise geçici ödemelerdir.

TC kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 1500 TL yardımlardan anında yararlanın...

Akrabaya 1544 TL Yardım

Yaşlı veya hasta olduğu için evde kalan bakıma muhtaç olan kişilere düzenli olarak bakım yardımı yapılmaktadır.

TC kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 1500 TL yardımlardan anında yararlanın...

Bu noktada bakıma muhtaç olan kişi ile ona bakan kişinin aynı çatı altında yaşaması gerekmektedir, ayrıca bakım parası alınabilmesi için hasta veya yaşlı için rapor alınması gerekiyor, evde bakım parası yüzde 50 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara yapılmaktadır, ödemeler hastaya değil, ona bakan kişiye yapılmaktadır.

TC kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 1500 TL yardımlardan anında yararlanın...

Bakım aylığı almak için başvurular 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Bakım parası alınabilmesi için hane içindeki kişilerin aylık gelirinin 1219 TL'den fazla olmaması gerekiyor. Evde bakım parası 1544 TL yardım yapılmaktadır.