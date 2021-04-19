TC kimlik no ile başvurmanız yeterli! Bu ay hemen alınabilecek! 1500 TL yardımlardan anında yararlanın...

Devletin gereksinim sahibi olan vatandaşlar için dayanakları sürat kesmeden devam ediyor. Yaşlı, bakıma fakir, hasta vb. güç vaziyette olan ve kazancı olmayan kişilere devlet bir hayli değişik kanaldan takviyelerini eriştirmektedir. Bazı destek ödemeleri 3 ayda bir defa yapılırken, bazı ödemeler her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Bu noktada ihtiyaç sahipliğinin ne derece olduğu ön plana çıkıyor, geliri asgari ücretin 3'te birinden az olan vatandaşlara aylık düzenli olarak yardımlar yapılırken, geliri daha yüksek olan vatandaşlara 3 ay bir kez yardım ödemeleri yapılabiliyor. Devletin vermiş olduğu karşılıksız yardımlara her dönem yenileri eklenmeye devam ediyor.

19.04.2021 08:43 - Son Güncelleme: 19.04.2021 08:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





