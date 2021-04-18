Bu bölgede arazisi olan yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu arazi fiyatlarını yüzde 25 artırdı!
Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorun önemli güzergâhlarından olan Kuzey Marmara Otoyolu çevresinde bulunan arazi ve tarlalar yoğun ilgi görmeye başladı. Bölgedeki emlakçılar arazilerde yıllık yüzde 25 civarında değer artışı olduğunu özellikle İstanbul'da yaşayanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde bulunan arazi ve tarlalar, Kuzey Marmara Otoyolu açıldıktan sonra ulaşımın kolaylaşması ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle yoğun ilgi görmeye başladı. Pandemi süreciyle Körfez ve Derince ilçelerinde köylerde bulunan arazilere birçok kişi, yoğun ilgi gösterince arazi fiyatları artış göstermeye başladı.
'500 METREKARE İLE 2 DÖNÜM ARASINDA YER ARIYORLAR'
Pandemi nedeniyle insanların bu bölgelere talep gösterdiğini ifade eden emlakçı Eyüp Tekin, "İstanbul'a yakın olduğundan dolayı, İstanbul'un yatırımcıları da genelde bu bölgeye geliyor. Şu anda satışlar bayağı hızlandı. Pandemiden sıkılanlar bu bölgeye gelerek 500 metrekare ile 2 dönüm arasında yerler alıyor. Hobi bahçesi yapanlar var. 'Bir konteyner koyup vakit geçireyim' diye düşünenler de var.