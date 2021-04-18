RAMAZAN İMSAKİYE
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Bu bölgede arazisi olan yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu arazi fiyatlarını yüzde 25 artırdı!

Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorun önemli güzergâhlarından olan Kuzey Marmara Otoyolu çevresinde bulunan arazi ve tarlalar yoğun ilgi görmeye başladı. Bölgedeki emlakçılar arazilerde yıllık yüzde 25 civarında değer artışı olduğunu özellikle İstanbul'da yaşayanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

18.04.2021 09:19 - Son Güncelleme: 18.04.2021 09:19
Bu bölgede arazisi olan yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu arazi fiyatlarını yüzde 25 artırdı!

Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde bulunan arazi ve tarlalar, Kuzey Marmara Otoyolu açıldıktan sonra ulaşımın kolaylaşması ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle yoğun ilgi görmeye başladı. Pandemi süreciyle Körfez ve Derince ilçelerinde köylerde bulunan arazilere birçok kişi, yoğun ilgi gösterince arazi fiyatları artış göstermeye başladı.

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Bu bölgede arazisi olan yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu arazi fiyatlarını yüzde 25 artırdı!

Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasının ardından ulaşımın daha da kolay hale gelmesi bölgeye olan ilgiyi daha da artırdı. Bölgedeki emlakçılar arazilerde yıllık yüzde 25 civarında değer artışı olduğunu özellikle İstanbul'da yaşayanların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu bölgede arazisi olan yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu arazi fiyatlarını yüzde 25 artırdı!

Otoyolun yapılmasının ardından bölgede emlakçı sayısının arttığını söyleyen Mahmut Sözen, "Yaklaşık 7 yıldır bu bölgede emlakçılık yapıyorum. Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasından sonra burada satışlar arttı.

Bu bölgede arazisi olan yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu arazi fiyatlarını yüzde 25 artırdı!

Hem İstanbul'a yakınlığından dolayı hem de pandemiden dolayı insanlar bu bölgede yatırım yapıyorlar. Burada yaklaşık 200 haneli bir mahallede 60 civarında emlakçı var. Otoyoldan sonra emlakçı sayısı da arttı. Buraya talepler de arttı. Arazilerde yıllık yüzde 25 civarında bir değer artışı var" dedi.

Bu bölgede arazisi olan yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu arazi fiyatlarını yüzde 25 artırdı!

'500 METREKARE İLE 2 DÖNÜM ARASINDA YER ARIYORLAR'
Pandemi nedeniyle insanların bu bölgelere talep gösterdiğini ifade eden emlakçı Eyüp Tekin, "İstanbul'a yakın olduğundan dolayı, İstanbul'un yatırımcıları da genelde bu bölgeye geliyor. Şu anda satışlar bayağı hızlandı. Pandemiden sıkılanlar bu bölgeye gelerek 500 metrekare ile 2 dönüm arasında yerler alıyor. Hobi bahçesi yapanlar var. 'Bir konteyner koyup vakit geçireyim' diye düşünenler de var.