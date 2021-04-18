Bu bölgede arazisi olan yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu arazi fiyatlarını yüzde 25 artırdı!

Hem İstanbul'a yakınlığından dolayı hem de pandemiden dolayı insanlar bu bölgede yatırım yapıyorlar. Burada yaklaşık 200 haneli bir mahallede 60 civarında emlakçı var. Otoyoldan sonra emlakçı sayısı da arttı. Buraya talepler de arttı. Arazilerde yıllık yüzde 25 civarında bir değer artışı var" dedi.