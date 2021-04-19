RAMAZAN İMSAKİYE
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Oturduğunuz yerden binlerce lira kazanın! Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere ek gelir...

Koronavirüs salgını ile eve kapanılan şu dönemde vatandaşlar ev ekonomisine katkı sağlamak için yeni iş fikirleri arıyorlar. Salgından dolayı kazançların kötüye gitmesi ve birçok ürünün fiyatında yaşanan fahiş artışlar vatandaşları evde kalınan zamanda da gelir elde etmenin yollarını arıyor.

19.04.2021 08:41 - Son Güncelleme: 27.04.2021 12:36
Oturduğunuz yerden binlerce lira kazanın! Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere ek gelir...

Eğer el işi ürünleri konusunda yeteneğiniz varsa yeteneğinizi gelir kapısına dönüştürebilirsiniz. Tasarlayacağınız, kolye, küpe ve bilekleri satarak para kazanabilirsiniz. Eğer takı tasarımı konusunda bilginiz yoksa YouTube üzerinde bulunan kursları izleyerek çeşitli şeyler öğrenebilir ve daha sonrasında tasarımlarınızı hayata geçirebilirsiniz.

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Oturduğunuz yerden binlerce lira kazanın! Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere ek gelir...

Makale Yazarak Para Kazanma

İnternette en çok tercih edilen para kazanma sektörlerinden bir tanesi makale yazarlığıdır. Haber siteleri, bloglar ve diğer sitelerin her gün sayısız makaleye ihtiyacı oluyor. İşe başladığınız ilk zamanlarda zorluklar takvim.com.tr yaşamanız oldukça doğal, ancak ilerleyen dönemlerde kendinizi hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz.

Oturduğunuz yerden binlerce lira kazanın! Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere ek gelir...

İnternet üzerinde birçok makale satış sitesi bulunmaktadır. Hazırladığınız makaleleri bu siteler üzerinden satışa çıkararak birisi tarafından alınmasını bekleyebilir veya yine internetteki çeşitli forumlara üye olarak direkt makale satışı yapabileceğiniz kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

Oturduğunuz yerden binlerce lira kazanın! Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere ek gelir...

Evde Davetiye Katlama

Türkiye genelinde yaygın olarak yapılan işlerden bir tanesi evde davetiye katlama işidir. Özellikle gününün büyük bir bölümünü evde geçiren ev hanımları arasında oldukça popüler olan bir iştir.

Oturduğunuz yerden binlerce lira kazanın! Ev hanımlarına, işsizlere, emeklilere, öğrencilere ek gelir...

Çevrenizde bir matbaa varsa eğer ziyaret ederek sizler için uygun bir davetiye işi olup olmadığını sorabilir, yine internet üzerinden davetiye katlama işi veren firmalarla iletişime geçebilirsiniz.