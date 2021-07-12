T.C kimlik no ile başvuranın hesabına anında yatıyor! 3 ay ertelemeli 50.000 TL aile destek ödemesi...
T.C kimlik no ile başvuranın hesabına anında yatıyor! 3 ay ertelemeli 50.000 TL aile destek ödemesi... 3 ay ertelemeli 50.000 TL aile destek ödemesiyle ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Bu anlamda evinde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunan müşterilere özel avantajla kredi veriliyor. Online kredi başvurusu şubeye gitmenize gerek kalmadan başvuru yapmanızı sağlayan ve en çok tercih edilen kredi başvurularındandır. Başvurunun son adımında sistem tarafından size ne kadar kredi alabileceğinizi bildiren bir bildirim çıkmaktadır. Bu sayede başvurunuza hızlı bir şekilde yanıt alabilirsiniz.
3 ay ertelemeli 50.000 TL aile destek ödemesiyle ilgili detaylar oldukça merak ediliyor. Bu anlamda evinde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunan müşterilere özel avantajla kredi veriliyor. Online kredi başvurusu şubeye gitmenize gerek kalmadan başvuru yapmanızı sağlayan ve en çok tercih edilen kredi başvurularındandır. Başvurunun son adımında sistem tarafından size ne kadar kredi alabileceğinizi bildiren bir bildirim çıkmaktadır. Bu sayede başvurunuza hızlı bir şekilde yanıt alabilirsiniz. Bazı bankalar ise değerlendirme sürecini daha sonra SMS ile size bildirebilmektedir.
1- Mikrofinansman Esnaf Kredisi
"Mikrofinansman Esnaf Kredisi" ile mikro işletme, esnaf ve üretici kadın kooperatiflerine özel avantajlar Şekerbank'ta!
Özellikleri:
• 60 aya kadar vade imkanı.
• 50,000 TL'ye kadar kredi imkanı
• 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanı
• Ticari Kredi kartı talep eden müşterilere 2 yıl kart aidatı muafiyeti
• Çek defteri talep eden müşterilere 10 yapraklı çek defteri için masraf muafiyeti (Yasal vergiler hariç)