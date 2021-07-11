Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! "Merkez Bankası pas geçecek" diyerek uyardı

Borsada haziran ayının son haftasında başlayan sıkışık seyir devam ediyor. Merkez Bankası'nın 14 Temmuz'ya yapacağı PPK toplantısından çıkacak faiz kararı da piyasaları yakından ilgilendiriyor. Peki ama altın ve doların yönü ne olacak? İşte detaylar...

11.07.2021 08:58 - Son Güncelleme: 11.07.2021 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





