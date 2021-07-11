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Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! "Merkez Bankası pas geçecek" diyerek uyardı

Borsada haziran ayının son haftasında başlayan sıkışık seyir devam ediyor. Merkez Bankası'nın 14 Temmuz'ya yapacağı PPK toplantısından çıkacak faiz kararı da piyasaları yakından ilgilendiriyor. Peki ama altın ve doların yönü ne olacak? İşte detaylar...

11.07.2021 08:58 - Son Güncelleme: 11.07.2021 08:58
Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Merkez Bankası pas geçecek diyerek uyardı

BIST 100 Endeksi 28 Haziran'dan bu yana 1.399 seviyesinin üzerine çıkamadı. En yüksek 1.370-1.399 bandı içerisinde kaldı. Bu süreç içerisinde en düşük seviye her defasında 1.350'nin üzerinde oluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Merkez Bankası pas geçecek diyerek uyardı

BIST 100 Endeks hisselerinin hacmi 12,3 milyar TL'den 10,1 milyar TL'ye geriledi. Borsadaki hisselerin ortalama fiyat/kazanç oranı geçtiğimiz yıl aralık ayında 18,64 seviyesindeyken 9 Temmuz 2021 itibariyle 10,24'e geriledi. Değerleme oranları da aynı şekilde aşağıya kaydı. Görüldüğü kadarıyla endeksi yukarı taşıyacak yeni hikâyeye ihtiyaç var.

Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Merkez Bankası pas geçecek diyerek uyardı

MERKEZ PAS GEÇECEK
Enflasyon verileri faizde bir hareket için henüz istenen işareti vermiş değil. TÜFE 17,53, ÜFE ise 42,89 seviyesinde bulunuyor.

Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Merkez Bankası pas geçecek diyerek uyardı

Milliyet'in haberine göre üretici fiyatları dört aydır aylık yüzde 4 artış kaydediyor. Merkez Bankası enflasyondaki çıkışı da göz önünde bulundurarak önümüzdeki hafta 14 Temmuz günü yapılacak toplantısında faizde değişikliğe gitmeyerek pas geçecektir.

Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! Merkez Bankası pas geçecek diyerek uyardı

RİSKLER YÜKSEK
Enflasyonun ve döviz kurunun yüksek seyrinin korunmasın nedeniyle tasarruf sahiplerinin dolar ve altın yönelimi devam ediyor.