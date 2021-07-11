Altın ve dolar yatırımı olanlar dikkat! "Merkez Bankası pas geçecek" diyerek uyardı
Borsada haziran ayının son haftasında başlayan sıkışık seyir devam ediyor. Merkez Bankası'nın 14 Temmuz'ya yapacağı PPK toplantısından çıkacak faiz kararı da piyasaları yakından ilgilendiriyor. Peki ama altın ve doların yönü ne olacak? İşte detaylar...
11.07.2021 08:58
- Son Güncelleme: 11.07.2021 08:58
BIST 100 Endeks hisselerinin hacmi 12,3 milyar TL'den 10,1 milyar TL'ye geriledi. Borsadaki hisselerin ortalama fiyat/kazanç oranı geçtiğimiz yıl aralık ayında 18,64 seviyesindeyken 9 Temmuz 2021 itibariyle 10,24'e geriledi. Değerleme oranları da aynı şekilde aşağıya kaydı. Görüldüğü kadarıyla endeksi yukarı taşıyacak yeni hikâyeye ihtiyaç var.