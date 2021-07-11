Bankaların bayrama özel sıra dışı kampanyaları! Faizsiz kredi veren mi ararsınız, 0.99 faiz oranı ile kredisi veren mi dersiniz! İşte çılgın kampanyalar
Koronavirüs hemen herkesi parasal anlamda çok fazla etkiledi. Borçlarını ödeyemeyenler, kredi için bankalara müracaat etmek zorunda kalıyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber bayrama özel kredi fırsatlarıyla faiz oranlarında ciddi bir düşüş görüldü. Sizler için bankaların bayrama özel kredi faiz oranlarının listesini yaptık. Düşük faizle kredi fırsatlarından faydalanmak için listemizi kesinlikle araştırın. Bayram kredilerinin tüketici lehine olan tarafı faiz oranlarının normal zamandan daha az olmasıdır. Tabi bazı bankalar sırf müşteri kapabilmek adına faiz oranını düşük göstermesine karşın yaptıkları kesintiler ile masrafları neredeyse normal zamanlardaki faiz oranlarına denk getirmektedir.
Borcunu ödemek isteyen pek çok kişi, kredi için bankaların yolunu yakalıyor. En çok arz edilen kredilerden gereksinim kredisinde, Kurban Bayramı'na özel sayılar verildi. İşte bankaların bayrama özel kredi faiz oranları… Normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem müşteri çekmek hem de az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarına özel olarak tasarlanmaktadır.
BAYRAMA ÖZEL KREDİ FAİZ ORANLARI
Bayram bereketiyle geldi. Kredi faiz oranlarında Kurban Bayramı'na özel kampanyalar düzenlendi. Nakit paraya ihtiyacı olan, borcunu kapatmak isteyen pek çok vatandaş ihtiyaç kredisi çekerken, bayrama özel rakamlardan faydalanabilir. İhtiyaç kredilerine bakıldığında en düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.35 olarak gerçekleşti.