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Bankaların bayrama özel sıra dışı kampanyaları! Faizsiz kredi veren mi ararsınız, 0.99 faiz oranı ile kredisi veren mi dersiniz! İşte çılgın kampanyalar

Koronavirüs hemen herkesi parasal anlamda çok fazla etkiledi. Borçlarını ödeyemeyenler, kredi için bankalara müracaat etmek zorunda kalıyor. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber bayrama özel kredi fırsatlarıyla faiz oranlarında ciddi bir düşüş görüldü. Sizler için bankaların bayrama özel kredi faiz oranlarının listesini yaptık. Düşük faizle kredi fırsatlarından faydalanmak için listemizi kesinlikle araştırın. Bayram kredilerinin tüketici lehine olan tarafı faiz oranlarının normal zamandan daha az olmasıdır. Tabi bazı bankalar sırf müşteri kapabilmek adına faiz oranını düşük göstermesine karşın yaptıkları kesintiler ile masrafları neredeyse normal zamanlardaki faiz oranlarına denk getirmektedir.

takvim.com.tr
11.07.2021 09:22 - Son Güncelleme: 11.07.2021 09:22
Bankaların bayrama özel sıra dışı kampanyaları! Faizsiz kredi veren mi ararsınız, 0.99 faiz oranı ile kredisi veren mi dersiniz! İşte çılgın kampanyalar

Borcunu ödemek isteyen pek çok kişi, kredi için bankaların yolunu yakalıyor. En çok arz edilen kredilerden gereksinim kredisinde, Kurban Bayramı'na özel sayılar verildi. İşte bankaların bayrama özel kredi faiz oranları… Normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem müşteri çekmek hem de az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarına özel olarak tasarlanmaktadır.

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Bankaların bayrama özel sıra dışı kampanyaları! Faizsiz kredi veren mi ararsınız, 0.99 faiz oranı ile kredisi veren mi dersiniz! İşte çılgın kampanyalar

BAYRAMA ÖZEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Bayram bereketiyle geldi. Kredi faiz oranlarında Kurban Bayramı'na özel kampanyalar düzenlendi. Nakit paraya ihtiyacı olan, borcunu kapatmak isteyen pek çok vatandaş ihtiyaç kredisi çekerken, bayrama özel rakamlardan faydalanabilir. İhtiyaç kredilerine bakıldığında en düşük ihtiyaç kredisi faizi yüzde 1.35 olarak gerçekleşti.

Bankaların bayrama özel sıra dışı kampanyaları! Faizsiz kredi veren mi ararsınız, 0.99 faiz oranı ile kredisi veren mi dersiniz! İşte çılgın kampanyalar

Bu rakama göre örneğin 50 bin TL kredi çeken birisi 36 ayda geri ödemeyi seçtiğinde aylık 1843 TL ödeme yapması gerekiyor. Sizler için 50 bin TL ihtiyaç kredisine bayrama özel kredi faiz oranlarını listeledik.

Bankaların bayrama özel sıra dışı kampanyaları! Faizsiz kredi veren mi ararsınız, 0.99 faiz oranı ile kredisi veren mi dersiniz! İşte çılgın kampanyalar

İşte 50 bin TL kredi için 12 aylık ödeme tablosu...

Akbank

Kredi Faizi (%): 1,82 Aylık ödeme (TL): 4.781 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 654 TL

Halkbank

Kredi Faizi (%): 1,67 Aylık ödeme (TL): 4.729 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 12 TL

Bankaların bayrama özel sıra dışı kampanyaları! Faizsiz kredi veren mi ararsınız, 0.99 faiz oranı ile kredisi veren mi dersiniz! İşte çılgın kampanyalar

QNB Finansbank

Kredi Faizi (%): 1,39 Aylık ödeme (TL): 4.632 TL Toplam ödeme (TL): 55 bin 847 TL

Fibabanka

Kredi Faizi (%): 1,85 Aylık ödeme (TL): 4.792 TL Toplam ödeme (TL): 57 bin 767 TL