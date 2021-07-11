Bankaların bayrama özel sıra dışı kampanyaları! Faizsiz kredi veren mi ararsınız, 0.99 faiz oranı ile kredisi veren mi dersiniz! İşte çılgın kampanyalar

Borcunu ödemek isteyen pek çok kişi, kredi için bankaların yolunu yakalıyor. En çok arz edilen kredilerden gereksinim kredisinde, Kurban Bayramı'na özel sayılar verildi. İşte bankaların bayrama özel kredi faiz oranları… Normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem müşteri çekmek hem de az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarına özel olarak tasarlanmaktadır.