EYT'SİZ 1996-1998-1990-2007-2008-2009 SGK PRİM YILA göre erken emeklilik LİSTESİ! Bu kişiler EYT'yi gözlemesin! 45-47-43-54 yaşında erken emeklilik olası!

Günümüzde milyonlarca kişinin en büyük hayallerden birisi de emekli olarak rahat bir yaşam sürmektir. Gün sayan vatandaşlar emekli olacağı tarihi ve alacağı maaşı hesaplamaya başladı. Bu kapsamda maaşı ve emekli olacağı yaş SGK'nın resmi internet sitesinden kolaylıkla hesaplanmaktadır. Ancak bazı durumda emeklilik yaşını geri çekmek mümkün. Bir durumda 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Peki, EYT çıkmadan önce nasıl emekli olunur? İşte merak edilenler!