EYT'SİZ 1996-1998-1990-2007-2008-2009 SGK PRİM YILA göre erken emeklilik LİSTESİ! Bu kişiler EYT'yi gözlemesin! 45-47-43-54 yaşında erken emeklilik olası!
Yaş bekleyenlere emeklilik müjdesi geldi. 10 yıl sigortası olan anında emekli olabilir. 1800 gününüz dolduğu an istisnai durumlarda normal süreden daha erken emekli olma imkanı var. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa yetişme ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Eğer doğuştan bir engel var ise, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emekli olabiliyor.
Günümüzde milyonlarca kişinin en büyük hayallerden birisi de emekli olarak rahat bir yaşam sürmektir. Gün sayan vatandaşlar emekli olacağı tarihi ve alacağı maaşı hesaplamaya başladı. Bu kapsamda maaşı ve emekli olacağı yaş SGK'nın resmi internet sitesinden kolaylıkla hesaplanmaktadır. Ancak bazı durumda emeklilik yaşını geri çekmek mümkün. Bir durumda 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim yeterli oluyor. Peki, EYT çıkmadan önce nasıl emekli olunur? İşte merak edilenler!
1800 GÜN PRİM VE 10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİLİK
Ülkemizde hem engelli hem de hastalık nedeniyle işgücü kaybına uğramış milyonlarca kişi var. İşte bu kişiler daha düşük primle hatta 1800 gün primle emekli olabiliyor.
Emeklilikte yaşa takılanları (EYT) ilgilendiren düzenlemenin bu yıl bitmeden Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
EYT dışında erken emekliliği sağlayan önemli imkanlar bulunuyor. Örneğin 1999'dan önce işe başlayanlar için belli şartlarda 3600 günle emeklilik hakkı var. Bu, halk arasında 'erken emeklilik' olarak biliniyor.