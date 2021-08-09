TC kimlik kartıyla gelene aylık 828 TL para yardımı! Duyan palas pandıras PTT'ye koştu! Şart yok, başvuru yapmak yeterli...
Başvuran kişiye aylık 828 TL ödeme yapılıyor! PTT'den alabilirsiniz! Devlet tarafından ekonomik anlamda sıkıntı çeken, zor durumda olan vatandaşa çeşitli ödemeler yapılıyor. Bu bağlamda özellikle yaşlılara, yaşlıların bakımını üstlenenlere belirli şartlarda karşılsız geri ödemesiz destek sağlanıyor. Bunlardan biri de 65 yaş aylığı olarak biliniyor. Yaşlılık maaşından yararlanmak isteyenler ikamet adresine bağlı bulunduğu kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) başvuruda bulunması gerekiyor. Öte yandan, temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından yaşlılık aylığına da zam geldi. Peki, yaşlılık aylığından kimler yararlanabilir? 65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
C kimlik kartıyla gelene aylık 828 TL para yardımı! Duyan PTT'ye koştu! Yaşlılık maaşından yararlanmak isteyenler ikamet adresine bağlı bulunduğu kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYD) başvuruda bulunması gerekiyor. Öte yandan, temmuz ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından yaşlılık aylığına da zam geldi. Peki, yaşlılık aylığından kimler yararlanabilir? 65 yaş aylığı başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
65 YAŞ AYLIĞI ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Devletin 65 yaş üstü, muhtaç, güçsüz kimselere bağladığı 65 yaş aylığını alabilmek için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekiyor. Söz konusu şartlar ise şöyle:
65 yaşını doldurmuş olmak
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak
Nafaka almamak ya da başka herhangi bir gelire sahip olmamak
Herhangi bir sağlık sigortasına sahip olmamak
Sosyal Hizmetler Kanunu'na dayanarak harçlık almamak
Eşi ve kendisinin ortalama gelirinin asgari ücretin net tutarının üçte birinden fazla olmaması
65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) başvuru yapan 65 yaşını doldurmuş yaşlı vatandaşlara öncelikle muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak gerçekleşirken kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmıyor.
KİMLER 65 YAŞ AYLIĞI ALABİLİR?
65 yaş aylığı alabilmek için kişinin yaşadığı hanedeki toplam gelire bakılırdı. Haneye dayalı gelir testinden kişiye dayalı gelir testine geçildiği için 65 yaş aylığı almaya hak kazananların sayısı da artmış oldu. Eski sistemde aynı evde yaşayan hane halkından biri işe girdiğinde 65 yaş aylığı kesiliyordu. Şimdi ise sadece 65 yaş ve üstü çiftlerin gelirine bakılıyor.