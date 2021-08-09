TC kimlik kartıyla gelene aylık 828 TL para yardımı! Duyan palas pandıras PTT'ye koştu! Şart yok, başvuru yapmak yeterli...

65 YAŞ AYLIĞI ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Devletin 65 yaş üstü, muhtaç, güçsüz kimselere bağladığı 65 yaş aylığını alabilmek için bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekiyor. Söz konusu şartlar ise şöyle:

65 yaşını doldurmuş olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak

Nafaka almamak ya da başka herhangi bir gelire sahip olmamak

Herhangi bir sağlık sigortasına sahip olmamak

Sosyal Hizmetler Kanunu'na dayanarak harçlık almamak

Eşi ve kendisinin ortalama gelirinin asgari ücretin net tutarının üçte birinden fazla olmaması