Kendi işinin patronu olmak isteyene müjde! Girişimcilik eğitimini tamamlayıp başvuru yapana en az 65 bin TL destek! Ticarete atılmak isteyen insanların sayısında gün geçtikçe artış yaşanıyor. Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Devlet tarafından iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve yapılan resmi açıklamalar akıllardaki yerini aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor. Geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanırken İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek veriliyor.