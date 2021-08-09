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Haberler Ekonomi Kendi işinin patronu olmak isteyene müjde! Girişimcilik eğitimini tamamlayıp başvuru yapana en az 65 bin TL destek!

Kendi işinin patronu olmak isteyene müjde! Girişimcilik eğitimini tamamlayıp başvuru yapana en az 65 bin TL destek!

Kendi işini kurmak hayali olan binlerce vatandaş var. 65 bin TL'den başlayan destekler vatandaşlara sunuluyor. KOSGEB ile girişimciye yapılan ödemeler devam ediyor. Ülkemizde pek çok kişi kendi işini kurmak istiyor. İş hayalleri hibe desteklerle kolayca hayata geçiyor. İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle başvurarak desteklerden yararlanabiliyor. KOSGEB'in Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 365 bin liraya kadar destek alınabiliyor. Destekten yararlananların dikkat etmesi gereken noktalar var. KOSGEB, programlardan yararlanan girişimcilerin yaptığı yanlışları da açıkladı.

09.08.2021 13:22 - Son Güncelleme: 09.08.2021 13:22
Kendi işinin patronu olmak isteyene müjde! Girişimcilik eğitimini tamamlayıp başvuru yapana en az 65 bin TL destek!

Kendi işinin patronu olmak isteyene müjde! Girişimcilik eğitimini tamamlayıp başvuru yapana en az 65 bin TL destek! Ticarete atılmak isteyen insanların sayısında gün geçtikçe artış yaşanıyor. Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Devlet tarafından iş kurmak isteyenlere sağlanan destekler bu minvalde merak ediliyor ve yapılan resmi açıklamalar akıllardaki yerini aldı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor. Geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanırken İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek veriliyor.

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Kendi işinin patronu olmak isteyene müjde! Girişimcilik eğitimini tamamlayıp başvuru yapana en az 65 bin TL destek!

PEK ÇOK DESTEK SAĞLANIYOR

Ülkemizde girişimcilere pek çok destek sağlanıyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında yer alıyor.

Kendi işinin patronu olmak isteyene müjde! Girişimcilik eğitimini tamamlayıp başvuru yapana en az 65 bin TL destek!

Yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları, orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının artırılması amacıyla hayata geçirilen İleri Girişimci Programı ile iş fikri olanlara 365 bin liraya varan destek veriliyor.

Kendi işinin patronu olmak isteyene müjde! Girişimcilik eğitimini tamamlayıp başvuru yapana en az 65 bin TL destek!

Kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

Kendi işinin patronu olmak isteyene müjde! Girişimcilik eğitimini tamamlayıp başvuru yapana en az 65 bin TL destek!

İş fikri olanlar, girişimcilik eğitimini tamamlayıp hazırladığı projeyle başvurarak desteklerden yararlanabiliyor. Girişimcilik eğitimleri e-Akademi ile online olarak da alınabiliyor.

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