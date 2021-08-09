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Memur ve memur emeklisinin talepleri ne? Hükümetin memura zam teklifi ne olacak? Refah payı, ek gösterge...

Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak toplu sözleşme müzakerelerinde, memur sendikalarına ait ön görüşme sonuçları ortaya çıktı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı sonuçlara göre pazarlıklar şekillenecek. Peki memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Ek gösterge çıkacak mı? Seyyanen zam ve refah payı verilecek mi? Gözler hükümetin teklif vereceği 12 Ağustos Perşembe gününe çevrildi. İşte memur ve memur emeklileri ile hükümet arasındaki pazarlıkların detaylar...

09.08.2021 13:55 - Son Güncelleme: 09.08.2021 14:00
Memur ve memur emeklisinin talepleri ne? Hükümetin memura zam teklifi ne olacak? Refah payı, ek gösterge...

Son dakika haberleri... Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Genel görüşmeler sürerken sendikaların talepleriyle ilgili raporlar hazırlandı.

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Memur ve memur emeklisinin talepleri ne? Hükümetin memura zam teklifi ne olacak? Refah payı, ek gösterge...

Kamu işçileri ve memurlarla devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde çok kritik bir haftaya girildi. Bu hafta bitmeden hükümetin işçi sendikalarına yeni bir teklif sunması ve görüşmelerin sonuçlandırılması bekleniyor. Memur sendikalarına ilk teklif ise 12 Ağustos Perşembe günü sunulacak.

Memur ve memur emeklisinin talepleri ne? İşte memur sendikalarının ön görüşme sonuçları! Zam oranı ne kadar olacak?

İŞTE TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE SENDİKALARIN TALEPLERİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Memur ve memur emeklisinin talepleri ne? İşte memur sendikalarının ön görüşme sonuçları! Zam oranı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklisinin talepleri ne? İşte memur sendikalarının ön görüşme sonuçları! Zam oranı ne kadar olacak?

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