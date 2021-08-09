Memur ve memur emeklisinin talepleri ne? Hükümetin memura zam teklifi ne olacak? Refah payı, ek gösterge...
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak toplu sözleşme müzakerelerinde, memur sendikalarına ait ön görüşme sonuçları ortaya çıktı. Takvim.com.tr'nin ulaştığı sonuçlara göre pazarlıklar şekillenecek. Peki memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Ek gösterge çıkacak mı? Seyyanen zam ve refah payı verilecek mi? Gözler hükümetin teklif vereceği 12 Ağustos Perşembe gününe çevrildi. İşte memur ve memur emeklileri ile hükümet arasındaki pazarlıkların detaylar...
09.08.2021 13:55
- Son Güncelleme: 09.08.2021 14:00
Son dakika haberleri... Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Genel görüşmeler sürerken sendikaların talepleriyle ilgili raporlar hazırlandı.