Memur ve memur emeklisinin talepleri ne? Hükümetin memura zam teklifi ne olacak? Refah payı, ek gösterge...

Kamu işçileri ve memurlarla devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde çok kritik bir haftaya girildi. Bu hafta bitmeden hükümetin işçi sendikalarına yeni bir teklif sunması ve görüşmelerin sonuçlandırılması bekleniyor. Memur sendikalarına ilk teklif ise 12 Ağustos Perşembe günü sunulacak.