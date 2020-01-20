TBMM'ye sunuldu! 2020 yılı ev hanımlarına emeklilik fırsatı!

Konu ile ilgili yapılan açıklamada , ev hanımlarına emeklilik için 3 şart aranacağı bildirildi. Bu düzenlemeye göre ev hanımlarının Sosyal Güvenlik Kurumu ile herhangi bir bağ bulunmaması, evlilik süresinin 25 yıl ve daha üzeri olması, belli bir süre sigortalı olarak sosyal güvenlik sisteminde kaydı bulunduğu halde şu an için Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağın bulunmaması şartları aranacak.