Kahramanmaraş'ın 'sarı altın'ı 10 ülkeye ihraç ediliyor! Daha dalından toplanmadan satın alınıyor
Kahramanmaraş'ın Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ve halk arasında "sarı altın" olarak nitelendirilen ayva ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İran, Irak'ın aralarında yer aldığı 10 ülkeye ihraç ediliyor. Şahinkaya Mahalle Muhtarı Hasan Şişman da ayvanın yıllık üretimini ikiye katlayan bir ürün olduğunu, yetiştirdikleri ayvanın yurt dışından oldukça ilgi gördüğünü ifade etti.
17.11.2020 14:54
- Son Güncelleme: 17.11.2020 14:54
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