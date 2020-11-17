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Kahramanmaraş'ın 'sarı altın'ı 10 ülkeye ihraç ediliyor! Daha dalından toplanmadan satın alınıyor

Kahramanmaraş'ın Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ve halk arasında "sarı altın" olarak nitelendirilen ayva ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İran, Irak'ın aralarında yer aldığı 10 ülkeye ihraç ediliyor. Şahinkaya Mahalle Muhtarı Hasan Şişman da ayvanın yıllık üretimini ikiye katlayan bir ürün olduğunu, yetiştirdikleri ayvanın yurt dışından oldukça ilgi gördüğünü ifade etti.

17.11.2020 14:54 - Son Güncelleme: 17.11.2020 14:54
Kahramanmaraş'ın 'sarı altın'ı 10 ülkeye ihraç ediliyor!

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından Şahinkaya ayvası, özellikle aroması ve sulu olması nedeniyle yurt dışından ilgi görüyor.

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Kahramanmaraş'ın 'sarı altın'ı 10 ülkeye ihraç ediliyor!

Binbir emekle çiftçiler tarafından toplanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak büyük bölümü yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ın 'sarı altın'ı 10 ülkeye ihraç ediliyor!

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AA muhabirine, Şahinkaya ayvasının lezzeti ve sulu olmasıyla diğer ayvalardan daha ön plana çıktığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın 'sarı altın'ı 10 ülkeye ihraç ediliyor!

Yaklaşık 2 bin dönümlük arazide üretilen ayvalardan dönüm başına 10 ton hasat yapıldığını dile getiren Çetinkaya, "Şahinkaya ayvasında rekolte ve fiyat çok iyi.

Kahramanmaraş'ın 'sarı altın'ı 10 ülkeye ihraç ediliyor!

Ürün üreticisinin yüzünü güldürüyor. Şahinkaya ayvası pazar konusunda hiç bir sıkıntı yaşamıyor.

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