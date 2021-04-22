Çeyrek altın fiyatlarına yatırımcılar şaştı kaldı! Gram altın fiyatları resti çekti, uçuşa geçti! Altında dengeler değişecek mi?

Altın yatırımları en çok tercih edilen yatırım türlerinden biridir. Yüzyıllardır insanlar öncelik olarak altın almış, daha sonra birçok yatırıma geçmişti. Fakat altın yatırımcılarının özellikle savunduğu bir konu vardır. "Altın yatırımı her zaman için karlıdır" diyen yatırımcılar, birçok farklı yatırım denemesine rağmen, altın her zaman önceliği olmuştur. 21 Nisan altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı altına yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın alımı veya satımı yapmak isteyenler canlı altın fiyatlarını takip ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre; serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,20 lira olmuştu. Peki, 21 Nisan altın fiyatları ne kadar?