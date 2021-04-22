Çeyrek altın fiyatlarına yatırımcılar şaştı kaldı! Gram altın fiyatları resti çekti, uçuşa geçti! Altında dengeler değişecek mi?
"Gram altın ne kadar", "Çeyrek altın ne kadar" suallerine cevap arayan altın yatırımcıları ise Google üzerinden bu sorguyu çok fazla inceliyor. Alım ve satım operasyonlarından, döviz kurlarından etkilenen altın maliyetleri gün içinde bir hayli değişik fiyatlardan satışa sunulur. Kuyumcularda bulunan altın fiyatlarına ilişkin tablo belli periyotlar arasında değişiklik yaşar. Güncel olarak açıklanan verilerde gram altının resti çektiğini, uçuşa geçtiğini net bir şekilde gördü. Canlı çeyrek, yarım, gram, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 22 Nisan altın fiyatları araştırılıyor. Serbest piyasda çeyrek altın dünü 749 liradan kapatmıştı. Altının gram satış fiyatı da 462 TL olmuştu. Peki, 22 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı!
Altın yatırımları en çok tercih edilen yatırım türlerinden biridir. Yüzyıllardır insanlar öncelik olarak altın almış, daha sonra birçok yatırıma geçmişti. Fakat altın yatırımcılarının özellikle savunduğu bir konu vardır. "Altın yatırımı her zaman için karlıdır" diyen yatırımcılar, birçok farklı yatırım denemesine rağmen, altın her zaman önceliği olmuştur. 21 Nisan altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı altına yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın alımı veya satımı yapmak isteyenler canlı altın fiyatlarını takip ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre; serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,20 lira olmuştu. Peki, 21 Nisan altın fiyatları ne kadar?
İSLAM MEMİŞ ONS ALTIN VE GRAM ALTIN FİYAT TAHMİNİ!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatları hakkında, "Altının ons fiyatı artık 1.800 dolarlı seviyeleri hedeflemeye başladı. Bu noktanın aşılması biraz zaman alabilir. Hemen bu seviye geçilir diyemiyoruz. Çünkü etkileyen farklı parametreler var.
Mayıs ve Haziran aylarında altın fiyatlarında önemli yükselişleri takip edeceğiz. Haziran ayının sonuna doğru gelindiğinde 2.000 dolar seviyesini aşmış veya bu seviyeyi zorlayan bir ons altın ile karşılaşacağız. Gram altına gelince onda da benzer bir süreç takip edilecek. Mayıs ve Haziran aylarında önce 500 TL sınırı aşan sonra da 560 TL'ye doğru ilerleyen bir gram altın karşımıza çıkacak." şeklinde konuştu.
SELÇUK GEÇER ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ!
Türkiye'nin en çarpıcı finansal tahminlerini yapan ekonomistlerin başında gelen Selçuk Geçer, altın fiyatlarına ilişkin yeni öngörülerini kamuoyu ile paylaştı. Selçuk Geçer altın piyasasında yukarı yönlü sert bir hareket için zemin oluşturulmaya çalışıldığını söyleyerek, "Ons altın ortalama olarak 1.760 ile 1.770 seviyelerinde dolaşmaya başladı.
Altın bu noktalarda şimdi dinlenmeye geçti. Bir sıçrama tahtası oluşturmak için kendisine zemin hazırlıyor. Bu zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra güçlü ataklar takip edeceğiz. Ons altının hızlı bir şekilde önce 1.800 dolar seviyesini ardından ise 1.850 dolar noktasını aşacağını göreceğiz. Dolayısı ile gram altın da bu durumdan etkilenecektir. Gram altın fiyatının da 500 TL sınırına yaklaştığını takip edeceğiz." dedi.