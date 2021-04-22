Son dakika haberi: Peş peşe açıklandı! Yüz binleri kapsıyor! Elinizi çabuk tutun! SGK duyurdu değişti, artık...

Yüz binleri ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan resmi açıklama geldi. Ödeme tarihini kaçıran vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuluyor. Yapılandırmadan yararlanan kişiler 30 Nisan'a kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebiliyor. Genel Sağlık Sigortası, temel sağlık hizmetlerinden tüm vatandaşların yararlanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra yabancıların da istekleri doğrultusunda sağlık sigortası kapsamına girebildikleri bilinmektedir. 18 yaşından büyükler sigorta kapsamında olduğundan, eğer sigorta sahibi değil veya çalışmıyorsa belli bir ücreti devlete ödeyerek sağlık, ecza, yoğun bakım gibi hizmetlerden faydalanabilmektedirler.