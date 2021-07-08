SGK’da unutulan paralar birikiyor! Hemen başvurarak en az 9 bin TL alabilirsiniz! E-devlet SGK'da biriken para sorgulama…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren devlet tarafından verilen ekonomik destekler bilinmeyince hesaplarda kalıyor. Sosyal Güvelik Kurumu'nda (SGK) bekletilen paralar sahipleri tarafından unutulduğu ya da bilinmediği için alınmıyor ve birikiyor. Toplu bir şekilde bu paraları almak için başvuruların yapılması gerekiyor, peki başvurular nereden ve nasıl yapılır? E-devlet SGK'da biriken para sorgulama işlemi de büyük önem taşıyor ve parası olup olmadığını öğrenmek isteyenler bunu online olarak yapabiliyor.