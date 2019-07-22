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Tazminatta 10 yıl formülü! 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur?

Çalışanlar 10 yıllık prim günlerini doldurduklarında hem emeklilik hem de kıdem tazminatlarını alma hakkına kavuşuyor. Ancak bu 2 avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Peki 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Kısmi emeklilik için ne kadar çalışmak gerekir? İkinci kez tazminat almak mümkün mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte tüm detaylar...

22.07.2019 07:51 - Son Güncelleme: 22.07.2019 07:51
Tazminatta 10 yıl formülü! 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur?

Çalışanlar 10 yıllık prim günlerini doldurduklarında hem emeklilik hem de kıdem tazminatlarını alma hakkına kavuşuyor.

Tazminatta 10 yıl formülü! 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur?

Ancak bu 2 avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor.

Tazminatta 10 yıl formülü! 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur?

DİLEKÇE ALINIYOR
Sosyal güvenlik mevzuatımızda eski adıyla SSK'lı yeni adıyla 4A'lı çalışanlar, 10 yıl yani 3600 günü tamamlayıp, tazminatlarını almak istediklerinde; Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 15 yıl (çoktan doldu) ve 3600 günü doldurduklarına dair yazı alarak işyerlerine müracaat ediyor.

Tazminatta 10 yıl formülü! 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur?

Tabii tazminat için o işyerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmak gerekli. Bu arada istifa yazınıza 15 yıl 3600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve SGK'dan aldığınız yazıyı eklemeyi de unutmayın.

Tazminatta 10 yıl formülü! 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur?

1999 SONRASI SİGORTALILAR
Şimdi 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların aklına 'bizim hakkımız yok mu?' sorusu gelecektir. Elbette sizin için de bir imkan var. Ancak bu sigortalılar 3600 günle tazminat alamıyor.

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