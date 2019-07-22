Tazminatta 10 yıl formülü! 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur?
Çalışanlar 10 yıllık prim günlerini doldurduklarında hem emeklilik hem de kıdem tazminatlarını alma hakkına kavuşuyor. Ancak bu 2 avantajdan da yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor. Peki 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur? Kısmi emeklilik için ne kadar çalışmak gerekir? İkinci kez tazminat almak mümkün mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte tüm detaylar...
22.07.2019 07:51
- Son Güncelleme: 22.07.2019 07:51
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