Tazminatta 10 yıl formülü! 10 yıl prim ödeyerek nasıl emekli olunur?

1999 SONRASI SİGORTALILAR

Şimdi 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların aklına 'bizim hakkımız yok mu?' sorusu gelecektir. Elbette sizin için de bir imkan var. Ancak bu sigortalılar 3600 günle tazminat alamıyor.