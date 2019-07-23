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Her emekliye 1000 lira! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Temmuz ayında zamlı maaşlarını hesaplarında gören emekliler için ödemeler bitmedi. Önümüzdeki ayın başından itibaren her emeklinin hesabına 1000 liralık Kurban Bayramı ikramiyeleri de yatırılacak. Peki emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Yeni emekliler Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilir mi? İşte Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...

23.07.2019 07:49 - Son Güncelleme: 23.07.2019 07:49
Her emekliye 1000 lira! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Temmuz ayında zamlı maaşlarını hesaplarında gören emekliler için ödemeler bitmedi.

Her emekliye 1000 lira! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Önümüzdeki ayın başından itibaren her emeklinin hesabına 1000 liralık Kurban Bayramı ikramiyeleri de yatırılacak.

Her emekliye 1000 lira! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta idrak edilecek.

Her emekliye 1000 lira! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Arife günü 10 Ağustos cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

Her emekliye 1000 lira! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Bu tarihe kadar emekli olanlar da bin liralık ikramiyeden yararlanacak.

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