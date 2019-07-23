Her emekliye 1000 lira! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Temmuz ayında zamlı maaşlarını hesaplarında gören emekliler için ödemeler bitmedi. Önümüzdeki ayın başından itibaren her emeklinin hesabına 1000 liralık Kurban Bayramı ikramiyeleri de yatırılacak. Peki emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Yeni emekliler Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilir mi? İşte Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...
23.07.2019 07:49
- Son Güncelleme: 23.07.2019 07:49
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