Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok
Emlak vergisinde ikinci taksit için son 5 güne girildi. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. Kimler vergi ödemeyecek? İşte detayları...
26.11.2021 07:02
- Son Güncelleme: 26.11.2021 07:02
Ev, işyeri, arsa, arsa sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit ödemelerinde son viraja girildi. Mükelleflerin ödemeyi en geç 30 Kasım'da yapması gerekiyor. Ancak bazı şartları taşıyanlar bu vergiden muaf.
Kimler ödemiyor?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri.
Dul maaşı alanlar öder mi?
Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.