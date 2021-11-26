Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok

Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok

Emlak vergisinde ikinci taksit için son 5 güne girildi. Emekliler, ev hanımları, geliri olmayanlar ve engelliler belli şartlarda vergiden muaf. Kimler vergi ödemeyecek? İşte detayları...

26.11.2021 07:02 - Son Güncelleme: 26.11.2021 07:02
Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok

Ev, işyeri, arsa, arsa sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinde ikinci taksit ödemelerinde son viraja girildi. Mükelleflerin ödemeyi en geç 30 Kasım'da yapması gerekiyor. Ancak bazı şartları taşıyanlar bu vergiden muaf.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok

Kimler ödemiyor?
Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ile işsizler ve sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri.

Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok

Hangi şartlar var?
Brüt 200 metrekareden küçük tek evin olması şart. Çalışan emekli yararlanamıyor. Engelli emekli çalışsa da ödemiyor.

Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok

Dul maaşı alanlar öder mi?
Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.

Ödeme için son 5 gün! Emekliler hemen başvurun: Emekliye vergi yok

Konutta oturma şartı var mı?
Hayır. Bu evde oturmamanız, onu kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor. Ancak kira gelir vergisi alınıyor.

SON DAKİKA