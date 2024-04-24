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Tazminata Temmuz zammı: Yeni tutarlar ne olacak? Kimlerin ödemesi artacak?

İşten ayrılanların, emekli olanların en önemli güvencesi olan kıdem tazminatına Temmuz ayarı geliyor. 2024'e yükselerek başlayan tazminatta yılın ikinci yarısında hesaplamalar değişiyor. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 07:01 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
Tazminata Temmuz zammı: Yeni tutarlar ne olacak? Kimlerin ödemesi artacak? 1

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri kıdem tazminatı. Bu yılın başında artan maaşlarla birlikte yükselen kıdem tazminatına, şimdi de Temmuz ayarı geliyor.

Tazminata Temmuz zammı: Yeni tutarlar ne olacak? Kimlerin ödemesi artacak? 2

Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanların iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa alabildiği kıdem tazminatı, çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor.

Tazminata Temmuz zammı: Yeni tutarlar ne olacak? Kimlerin ödemesi artacak? 3

Brüt ücrete yıl içinde alınan düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek tazminattan sadece damga vergisi kesiliyor.

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