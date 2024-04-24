Tazminata Temmuz zammı: Yeni tutarlar ne olacak? Kimlerin ödemesi artacak?

1 Çalışanların en önemli güvencelerinden biri kıdem tazminatı. Bu yılın başında artan maaşlarla birlikte yükselen kıdem tazminatına, şimdi de Temmuz ayarı geliyor.

2 Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanların iş yerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa alabildiği kıdem tazminatı, çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor.