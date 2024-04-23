SOSYAL DESTEKLERE ARTIŞ MÜJDESİ! Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, hastalara nakdi yardım...

SOSYAL DESTEKLERE ARTIŞ MÜJDESİ! Temmuz'da memurlar ve emeklilerle birlikte sosyal destek alanların da geliri artacak. Memur maaş katsayısında yaşanacak artış pek çok sosyal destek ödemesine yansıyacak. Yaşlıların, engellilerin, hastaların, yakınlarına bakanların ve ailelerin eline geçen para artacak. İşte detayları...
Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerden bazılarının tutarları memur maaşlarına endeksli.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime yönelik desteklere yansıyor.
Ocak'ta yüzde 49.25 artırılan bu desteklere Temmuz'da ise enflasyon tahminlerine göre yüzde 20.02 artış yapılması bekleniyor. Peki sosyal destek ödemeleri nasıl değişecek? İşte detayları…