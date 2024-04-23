SOSYAL DESTEKLERE ARTIŞ MÜJDESİ! Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, hastalara nakdi yardım...

SOSYAL DESTEKLERE ARTIŞ MÜJDESİ! Temmuz'da memurlar ve emeklilerle birlikte sosyal destek alanların da geliri artacak. Memur maaş katsayısında yaşanacak artış pek çok sosyal destek ödemesine yansıyacak. Yaşlıların, engellilerin, hastaların, yakınlarına bakanların ve ailelerin eline geçen para artacak. İşte detayları...