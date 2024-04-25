Tahmin az evvel yenilendi %20.02 zam! TCKN sonu 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile destek, dul maaşı, 65 yaş aylığı miktarı...

Temmuz ayı, memurlar, emekliler ve sosyal destek programlarından faydalanan vatandaşlar için sevindirici gelişmelere sahne olacak. Türkiye'de, memur maaş katsayısındaki artış, bu grupların mali durumlarını doğrudan etkileyerek geniş bir yelpazede olumlu sonuçlar yaratmayı vaat ediyor. Özellikle yaşlılar, engelliler, kronik hastalıkları olan bireyler, yakınlarına bakım sağlayanlar ve düşük gelirli aileler, bu artıştan önemli ölçüde fayda görecekler.