TAZMİNATA ÇİFTE ZAM: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne zaman ve ne kadar artacak? Kimler yararlanacak?

Çalışanların en önemli güvencesi olan tazminata Ocak zammı gelecek. Yeni maaşlar, kıdem ve ihbar tazminatına yansıyacak. Yeni asgari ücret en düşük tutarları artıracak. Kıdem tazminatı tavanına ise memur zammı gelecek.
Çalışanların en önemli güvencesi olan tazminatta hesaplar yeni yılla birlikte değişiyor. Çalışanların maaşlarına yapılacak Ocak zammı, kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarına da yansıyacak.
Asgari ücret zammıyla en düşük tazminat tutarları yükselecek. Memur maaş katsayısındaki artış da kıdem tazminatında tavanı yükseltecek. İşte detayları...
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.
Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete, yıl içinde alınan düzenli ödemeler de ekleniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.