TAZMİNATA ÇİFTE ZAM: Kıdem ve ihbar ödemeleri ne zaman ve ne kadar artacak? Kimler yararlanacak?

1 Çalışanların en önemli güvencesi olan tazminatta hesaplar yeni yılla birlikte değişiyor. Çalışanların maaşlarına yapılacak Ocak zammı, kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarına da yansıyacak. Asgari ücret zammıyla en düşük tazminat tutarları yükselecek. Memur maaş katsayısındaki artış da kıdem tazminatında tavanı yükseltecek. İşte detayları...

2 KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor.