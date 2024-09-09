Sosyal desteklere memur artışı: Ödemeler nasıl değişecek? Kim, ne kadar alacak?

1 Devlet, ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal destek programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerin pek çoğundaki artış memur maaş katsayısına endeksli bulunuyor. Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan evde yakınına bakanlara, ailelere kadar pek çok kesime ödenen paraya yansıyacak.

2 Ocak'ta memurlara yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. OVP'de yer alan yüzde 41.5'lik 2024 yılı TÜFE tahminine göre, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurların maaş katsayısındaki artış da yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31'e ulaşacak. Bu orana göre sosyal destek ödemeleri şöyle değişecek: Asgari ücrete enflasyon ayarı!