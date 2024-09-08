Tarım Kredi Market 9-20 Eylül kataloğu 2024! 49,90'a düştü, 41 üründe altın indirimler! Tereyağı, sucuk, bulaşık tableti...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni bir indirim kampanyası başlattı. Vatandaşların daha uygun fiyatlarla temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla yapılan bu indirimler, 9-20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Marketin sosyal medya hesaplarından duyurulan indirimli ürünler listesi, birçok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuyor. İşte merak edilenler...
İndirimli ürünler arasında sucuk, süt, dana köfte ve kahvaltılık ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, milk shake, bulaşık makinesi tableti, kaşar peyniri, ıslak mendil ve kuruyemiş gibi günlük yaşamda sıkça kullanılan ürünlerde de indirimler bulunuyor.