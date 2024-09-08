Tarım Kredi Market 9-20 Eylül kataloğu 2024! 49,90'a düştü, 41 üründe altın indirimler! Tereyağı, sucuk, bulaşık tableti...

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İndirimli ürünler arasında sucuk, süt, dana köfte ve kahvaltılık ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, milk shake, bulaşık makinesi tableti, kaşar peyniri, ıslak mendil ve kuruyemiş gibi günlük yaşamda sıkça kullanılan ürünlerde de indirimler bulunuyor.