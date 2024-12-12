TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, illerin Türkiye ekonomisine katkıları net bir şekilde ortaya kondu.

İstanbul, GSYH'de Zirvede TÜİK verilerine göre İstanbul, 8 trilyon 60 milyar 358 milyon liralık GSYH büyüklüğü ile 2023 yılında da liderliğini sürdürdü. Şehrin toplam GSYH'den aldığı pay %30,4 olarak gerçekleşti.

İstanbul'u, 2 trilyon 538 milyar 686 milyon lira ile %9,6 paya sahip Ankara ve 1 trilyon 614 milyar 161 milyon lira ile %6,1 pay alan İzmir izledi.

Son Üç Sırada Bayburt, Ardahan ve Tunceli GSYH sıralamasının son üç sırasında ise sırasıyla 13 milyar 214 milyon lira ile Bayburt, 19 milyar 407 milyon lira ile Ardahan ve 22 milyar 13 milyon lira ile Tunceli yer aldı.