TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, illerin Türkiye ekonomisine katkıları net bir şekilde ortaya kondu.
İstanbul, GSYH'de Zirvede
TÜİK verilerine göre İstanbul, 8 trilyon 60 milyar 358 milyon liralık GSYH büyüklüğü ile 2023 yılında da liderliğini sürdürdü. Şehrin toplam GSYH'den aldığı pay %30,4 olarak gerçekleşti.
İstanbul'u, 2 trilyon 538 milyar 686 milyon lira ile %9,6 paya sahip Ankara ve 1 trilyon 614 milyar 161 milyon lira ile %6,1 pay alan İzmir izledi.
Son Üç Sırada Bayburt, Ardahan ve Tunceli
GSYH sıralamasının son üç sırasında ise sırasıyla 13 milyar 214 milyon lira ile Bayburt, 19 milyar 407 milyon lira ile Ardahan ve 22 milyar 13 milyon lira ile Tunceli yer aldı.
Kişi Başına GSYH'de Kocaeli Zirvede
2023 yılı kişi başına GSYH verilerinde Kocaeli, 516 bin 460 TL ile Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Kocaeli'yi 510 bin 733 TL ile İstanbul, 438 bin 242 TL ile Ankara takip etti.
Listenin sonunda ise Şanlıurfa (116 bin 767 TL), Ağrı (110 bin 553 TL) ve Van (108 bin 21 TL) bulunuyor. Verilere göre, kişi başına GSYH, yalnızca 13 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
İstanbul'un Hizmet Sektöründeki Gücü
İstanbul, 2023 yılında hizmet sektöründen %40,4 pay alarak bu alanda da liderliğini ortaya koydu.
Şehrin toplam GSYH'si içinde hizmet sektörünün payı %35,7 olarak belirlenirken, sanayi sektörü %17,2 pay ile ikinci sırada, mesleki ve idari destek hizmet faaliyetleri %7,8 pay ile üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan GSYH büyümesine negatif katkı yapan iller arasında %0,03 ile Zonguldak, Artvin ve Gaziantep dikkat çekti.
Türkiye Ekonomisinin Bölgesel Görünümü
2023 yılı verileri Türkiye ekonomisinin bölgesel bazda farklı dinamiklere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler ekonomi üzerinde baskın bir rol oynarken, Anadolu'daki diğer illerin katkıları da giderek önem kazanmaya devam ediyor.
Bu veriler ekonomik kalkınma politikalarının bölgesel dağılımını değerlendirmek için önemli bir kaynak sunuyor.