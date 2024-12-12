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TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" (GSYH) verilerini yayımladı. Veriler Türkiye'nin en zengin şehrini bir kez daha gözler önüne sererken kişi başına düşen GSYH sıralamasında dikkat çeken değişiklikler yaşandı.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 14:37 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 14:37
TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, illerin Türkiye ekonomisine katkıları net bir şekilde ortaya kondu.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

İstanbul, GSYH'de Zirvede

TÜİK verilerine göre İstanbul, 8 trilyon 60 milyar 358 milyon liralık GSYH büyüklüğü ile 2023 yılında da liderliğini sürdürdü. Şehrin toplam GSYH'den aldığı pay %30,4 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

İstanbul'u, 2 trilyon 538 milyar 686 milyon lira ile %9,6 paya sahip Ankara ve 1 trilyon 614 milyar 161 milyon lira ile %6,1 pay alan İzmir izledi.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Son Üç Sırada Bayburt, Ardahan ve Tunceli

GSYH sıralamasının son üç sırasında ise sırasıyla 13 milyar 214 milyon lira ile Bayburt, 19 milyar 407 milyon lira ile Ardahan ve 22 milyar 13 milyon lira ile Tunceli yer aldı.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Türkiye'nin toplam GSYH'sinin %54,02'si, en yüksek paya sahip ilk beş il tarafından oluşturuldu.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Kişi Başına GSYH'de Kocaeli Zirvede

2023 yılı kişi başına GSYH verilerinde Kocaeli, 516 bin 460 TL ile Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Kocaeli'yi 510 bin 733 TL ile İstanbul, 438 bin 242 TL ile Ankara takip etti.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Listenin sonunda ise Şanlıurfa (116 bin 767 TL), Ağrı (110 bin 553 TL) ve Van (108 bin 21 TL) bulunuyor. Verilere göre, kişi başına GSYH, yalnızca 13 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

İstanbul'un Hizmet Sektöründeki Gücü

İstanbul, 2023 yılında hizmet sektöründen %40,4 pay alarak bu alanda da liderliğini ortaya koydu.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Şehrin toplam GSYH'si içinde hizmet sektörünün payı %35,7 olarak belirlenirken, sanayi sektörü %17,2 pay ile ikinci sırada, mesleki ve idari destek hizmet faaliyetleri %7,8 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

GSYH Büyümesine En Fazla Katkı Yapan İl: İstanbul

Türkiye'nin yıllık %5,1 oranındaki GSYH artışına en büyük katkıyı %1,65 ile İstanbul yaptı. Ankara %0,96 ile ikinci sırada yer alırken, Kocaeli %0,27 ile üçüncü oldu.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Öte yandan GSYH büyümesine negatif katkı yapan iller arasında %0,03 ile Zonguldak, Artvin ve Gaziantep dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Türkiye Ekonomisinin Bölgesel Görünümü

2023 yılı verileri Türkiye ekonomisinin bölgesel bazda farklı dinamiklere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler ekonomi üzerinde baskın bir rol oynarken, Anadolu'daki diğer illerin katkıları da giderek önem kazanmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLLERİ | 5 şehir öne çıktı! İşte TÜİK listesine göre altın kadar değerli şehirler listesi

Bu veriler ekonomik kalkınma politikalarının bölgesel dağılımını değerlendirmek için önemli bir kaynak sunuyor.

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