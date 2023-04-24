Altını olan yaşadı, dertlerini boşadı! Tarih verildi… 1.450 lirayı bulacak! İşte 10-14-18-22 gr bilezik ve altın fiyatı...
Altın, yatırımcılar arasında en çok tercih edilen yatırım araçlarından biridir. Hafta sonu yaşanan düşüşün ardından, birçok yatırımcı altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Piyasa uzmanları, altının yakın bir gelecekte 1.450 TL seviyelerine ulaşacağına inanıyorlar. Dolar ve diğer yatırım araçlarına göre daha az riskli bir yatırım olan altın, her zaman yatırımcıların gözdesi olmuştur. Bayram tatili süresince piyasaların kapalı olması nedeniyle gram altın fiyatları düşüş göstermişti. Ancak uzmanlara göre, altın fiyatları yakın bir gelecekte yeniden yükselişe geçecek.
Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de altın fiyatlarını etkileyebilir. Uzmanlar, seçim sonucuna göre altının ivme kazanacağına inanıyorlar. Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle birlikte, altın fiyatlarında kademeli ya da hızlı bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Altın yatırımı, uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir seçenek olabilir. Ancak yatırım yapmadan önce, piyasa koşullarını ve fiyat hareketlerini iyi analiz etmek önemlidir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce bir finans uzmanıyla görüşmek faydalı olabilir.
Altın fiyatları son haftalarda dalgalı seyrine devam ederken, yatırımcılar da kararsızlık içinde kalmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki dengesiz seyrin Haziran ayında yaşanacak önemli gelişmelerden etkilenebileceği ortaya koyuldu. FED'in faiz oranlarını sabit tuttuğu dönemde faiz indirimlerinin öne çıkacağını ifade edildi.
Gram altın fiyatlarının ons altından çok Türk lirasındaki hareketliliği etkilediği ortaya konuldu. Bu durum ise gram altın fiyatlarını Kapalıçarşı'da 1400-1450 lira bandına kadar getirebilir. Seçim dönemine kadar yeni rekorların olduğu bir gram altın fiyatlamasını görebiliriz.
Piyasalardaki geleceğe dönük beklentiler konusunda kafalar ise karışık. Mayıs ayından başlamak üzere hareketli bir seyir izlenmesi beklenen piyasalarda 3 Mayıs'ta ABD Merkez Bankası FED toplantısı yapılacak. Bunu takiben Avrupa Merkez Bankası ECB toplantısı 4 Mayıs'ta, İngiltere Merkez Bankası BoE toplantısı ise 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların devam edeceği düşünülürken, yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle FED'in faiz kararı piyasa aktörleri tarafından heyecanla beklenirken, yatırımcılar Federal Reserve'in faiz oranlarını önümüzdeki ay bir kez daha artırma ihtimaline kesin gözüyle bakıyor. Mayıs ayında 25 baz puanlık artış ihtimaline kesin gözüyle bakılırken, yılın ikinci yarısı içinse faiz indirimi yapılması masada olacak.