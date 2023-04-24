Altını olan yaşadı, dertlerini boşadı! Tarih verildi… 1.450 lirayı bulacak! İşte 10-14-18-22 gr bilezik ve altın fiyatı...

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de altın fiyatlarını etkileyebilir. Uzmanlar, seçim sonucuna göre altının ivme kazanacağına inanıyorlar. Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle birlikte, altın fiyatlarında kademeli ya da hızlı bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Altın yatırımı, uzun vadeli yatırımcılar için ideal bir seçenek olabilir. Ancak yatırım yapmadan önce, piyasa koşullarını ve fiyat hareketlerini iyi analiz etmek önemlidir. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce bir finans uzmanıyla görüşmek faydalı olabilir.