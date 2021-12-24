Hafta sonu geldi ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı! Fiyatlarda peş peşe indirimler yapıldı! 4 tanesi 14,00’ye satılıyor et, kola, kahvaltılık...

Hafta sonu geldi ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Zincir market fiyatlarında peş peşe indirimler yaptı. 4 tane kola 14,00'ye satılacak. Ayrıca kahvaltılıklarda, elektronik ürünlerde, tencere tavalarda da sürpriz indirimlere gidildi. Milyonlarca kişi hafta sonunun gelmesiyle zincir marketlerde alışverişlerini yapmaya hazırlanıyor. Hafta sonları için aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. İşte ŞOK'un bu hafta sonu için hazırladığı indirimler...