Kredilerde al vatandaş al devri! Faiz desteği ceplere sıçrayacak! 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi maratonu: Ziraat, İNG, Akbank...

Başkan Erdoğan'ın ekonomi paketini devreye almasıyla döviz kuru ve altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik başladı. Birçok sektörde yaşanan fiyat artışları sonucunda vatandaşlar ihtiyaç kredilerine yönelmeye başladı. Bankalar da bu dönemde çeşitli kampanyalar başlatarak düşük faizli ve kısa vadeli kredi seçeneklerini sunmaya başladı. Vatandaşlar ihtiyaç duyacakları birçok alanda doğrudan nakit desteği sağlaması amacıyla düşük faizli ihtiyaç kredisi oranlarını araştırıyor. Haberimiz içerisinde 36 ay vadeli 45.000 TL ihtiyaç kredisi faiz oranları ve ödeme tablosuna yer verdik. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İNG, Akbank, Fibabanka gibi bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları yıl sonu kampanyaları yer alıyor. Bu tip krediler bankaya gidilmeden telefon ya da internet yolu ile alınabiliyor.