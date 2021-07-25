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Tatilde çalışan yaşadı! 5.5 günlük resmi tatil ile çalışanlar fazla mesai alacak: İşte o hesap

Bu yıl kurban bayramı ile 15 Temmuz bir araya geldi. Çalışanlar açısından 5,5 günlük resmi tatil ortaya çıktı. Bu günlerde fazla ödeme var... Peki fazla mesai ücreti nasıl alınır işte o kazandıran hesaplama...

25.07.2021 07:00 - Son Güncelleme: 25.07.2021 07:00
Tatilde çalışan yaşadı! 5.5 günlük resmi tatil ile çalışanlar fazla mesai alacak: İşte o hesap

Yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Böylece arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4.5 gün resmi tatil olarak kutlandı.

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Tatilde çalışan yaşadı! 5.5 günlük resmi tatil ile çalışanlar fazla mesai alacak: İşte o hesap

Bu yıl Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlandı. Böylece birbiri peşi sıra gelen resmi tatil süresi 5.5 günü buldu.

Tatilde çalışan yaşadı! 5.5 günlük resmi tatil ile çalışanlar fazla mesai alacak: İşte o hesap

NASIL HESAPLANIYOR?

Tatilde çalışan yaşadı! 5.5 günlük resmi tatil ile çalışanlar fazla mesai alacak: İşte o hesap

Birçok sektör resmi tatillerde iş başında olmak zorunda. Bu da yasalarımıza göre ücretlendiriliyor. 15 temmuz ile birlikte toplamda 5, 5 günlük süre için ek ücret imkanı doğmuş oldu.

Tatilde çalışan yaşadı! 5.5 günlük resmi tatil ile çalışanlar fazla mesai alacak: İşte o hesap

Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor.