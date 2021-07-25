Tatilde çalışan yaşadı! 5.5 günlük resmi tatil ile çalışanlar fazla mesai alacak: İşte o hesap
Bu yıl kurban bayramı ile 15 Temmuz bir araya geldi. Çalışanlar açısından 5,5 günlük resmi tatil ortaya çıktı. Bu günlerde fazla ödeme var... Peki fazla mesai ücreti nasıl alınır işte o kazandıran hesaplama...
25.07.2021 07:00
- Son Güncelleme: 25.07.2021 07:00
Yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Böylece arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4.5 gün resmi tatil olarak kutlandı.
Bu yıl Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlandı. Böylece birbiri peşi sıra gelen resmi tatil süresi 5.5 günü buldu.
Birçok sektör resmi tatillerde iş başında olmak zorunda. Bu da yasalarımıza göre ücretlendiriliyor. 15 temmuz ile birlikte toplamda 5, 5 günlük süre için ek ücret imkanı doğmuş oldu.