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Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları! Toplu para öde emekli ol: İşte emekli olmanın şartları

Yasalarımıza göre çalışılmayan günlerin parasını ödemenin yolu borçlanma Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları gibi imkanlarla geçmiş boşlukları doldurup emekli olabilirsiniz. Borçlanma yapmak için işlemler zor değil. Öncelikle hakkınız olup olmadığını belirledikten sonra şu adımları izleyin...

25.07.2021 07:00 - Son Güncelleme: 25.07.2021 07:00
Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları! Toplu para öde emekli ol: İşte emekli olmanın şartları

Emeklilik için üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bunlar belli bir yaşa gelmek, ilk sigorta olduğunuz tarihten sonra belli bir süreyi geçirmek ve belli bir sayıda prim ödemek.

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Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları! Toplu para öde emekli ol: İşte emekli olmanın şartları

Sigortalılar bazı durumlarda çalışma imkanları bulamadıkları için prim eksiklikleri oluyor. Çalışma hayatına askerlik, doğum, eğitim, yurtdışı gibi sebeplerle ara vermek zorunda kalınıyor.

Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları! Toplu para öde emekli ol: İşte emekli olmanın şartları

İşte bu durumda bu eksik günleri satın almak yoluyla yani borçlanarak tamamlama imkanı var. Üstelik bazı durumlarda bu işlem size yıllar önce erken emekli olma şansı da sağlıyor.

Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları! Toplu para öde emekli ol: İşte emekli olmanın şartları

Örneğin sigortadan önce askerlik yapanlar 1 yaş erken emekli olabilirken, kadınlar 3 çocuk borçlanarak 6 yıl kazanıyor, yaş şartı tamamsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları! Toplu para öde emekli ol: İşte emekli olmanın şartları

YASADA VAR
Sigortalıların borçlanma yapabilecekleri süreler 5510 sayılı yasanın 41'inci Maddesi ile düzenlenmiştir. İşte o süreler: