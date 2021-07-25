Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları! Toplu para öde emekli ol: İşte emekli olmanın şartları
Yasalarımıza göre çalışılmayan günlerin parasını ödemenin yolu borçlanma Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaları gibi imkanlarla geçmiş boşlukları doldurup emekli olabilirsiniz. Borçlanma yapmak için işlemler zor değil. Öncelikle hakkınız olup olmadığını belirledikten sonra şu adımları izleyin...
25.07.2021 07:00
- Son Güncelleme: 25.07.2021 07:00
Örneğin sigortadan önce askerlik yapanlar 1 yaş erken emekli olabilirken, kadınlar 3 çocuk borçlanarak 6 yıl kazanıyor, yaş şartı tamamsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.