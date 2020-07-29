Tatil hazırlığı yapanlar dikkat! Bunları yapmadan sakın trafiğe çıkmayın
Kurban Bayramı'na 2 gün kala vatandaşlar tatil hazırlığı yaparken; uzmanlar ise uyarılarda bulundu. Araçlarıyla trafiğe çıkacak kişilere tavsiyelerde bulunan uzmanlar, "Yola çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka lastiklerin ve yedek lastiklerin hava basıncı, balans ayarları ve diş derinliği kontrolleri yaptırılmalı." ifadesini kullandı.
Kurt, trafiğin de herkesin tek tek sorumluluğunun bulunduğu ortak alanlardan olduğunu kaydederek, "Bireysel tedbirler alınmazsa tıpkı salgın gibi hepimizi etkileyecek kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Bu nedenlerle Kurban Bayramı tatilinde kara yollarına çıkacak araç sürücüleri, bu ortak bilinç ve sorumlulukla hareket etmeli." açıklamasında bulundu.
Sürücülerin uzun yolda seyahate çıkmadan önce araçlarının bakım ve kontrollerini yapmayı ihmal etmemesi çağrısında bulunan Kurt, şu ifadeleri kullandı: "Güvenli sürüş ve güvenli bir trafik için gerekli şartlardan birisi de doğru lastiktir. Lastik hem yola hem hayata bağlar. Aracın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır; o da neredeyse el avucu kadardır.
Bu alan doğru kullanılmazsa sürücünün ve sevdiklerinin hayatını, trafikteki başka araçlar ve onların hayatları da tehlikeye atılmış olur. Bu nedenle seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastikleriniz gözden geçirilmeli. Mutlaka ve mutlaka lastiklerin ve yedek lastiklerin hava basıncı, balans ayarları ve diş derinliği kontrolleri yaptırılmalı."