Otomobil alacaklar dikkat! İşte en az yakan araçlar
Otomobil sahiplerinin en dikkat ettiği hususlardan bir tanesi yakıt tüketim miktarı. Yakıt tüketimi olarak dizele göre daha az tercih edilen benzinli otomobiller de gelişen teknoloji ile artık dizel kadar az yakmaya başladı. İşte en az yakıt tüketen yakıt cimrisi otomobiller.
30.07.2020 10:58
- Son Güncelleme: 30.07.2020 11:10
Otomobil alırken en büyük etken akaryakıt sarfiyatı olarak öne çıkıyor. Vergi dilimi nedeniyle motor hacminin de düşük olmasına dikkat ediliyor. Yeni nesil teknoloji kullanılan motorlar hem emisyon değerlerini azaltırken hem de daha az yakıt harcıyorlar. İşte Hürriyet'in haberine göre en az yakıt tüketen otomobiller.
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