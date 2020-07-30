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Otomobil alacaklar dikkat! İşte en az yakan araçlar

Otomobil sahiplerinin en dikkat ettiği hususlardan bir tanesi yakıt tüketim miktarı. Yakıt tüketimi olarak dizele göre daha az tercih edilen benzinli otomobiller de gelişen teknoloji ile artık dizel kadar az yakmaya başladı. İşte en az yakıt tüketen yakıt cimrisi otomobiller.

30.07.2020 10:58 - Son Güncelleme: 30.07.2020 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





