Taşıt kredisinde devrim niteliğinde kampanya! Herkes 0 km ve 2. el araba sahibi oluyor! İşte tüm detaylar

Otomotiv sektöründe bir yandan küresel ölçekte görülen çip krizi ve hammadde sorunları, diğer yandan ülkemizdeki yüksek vergiler ve kur krizi nedeniyle ikinci ele olan talepte ciddi bir artış yaşanması burada da fiyatların artmasına eden olmaya devam ediyor. Piyasalarda ise durgunluk görülmeye devam ediyor.