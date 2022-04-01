Gidişatı ters tepecek! Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Atılgan sıçrayış öncesi İslam Memiş'ten merak uyandıran ihtar: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?
Son günlerde inişe geçen ancak çizdiği düzensiz grafikle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden altın fiyatlarındaki son durum sık sık yatırımcısı tarafından mercek altına alınıyor. Fiyatlarda hareketli seyir sürerken özellikle bahar aylarının gelmesiyle yatırımcılar fiyatların hangi yöne seyredeceğini merak ediyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaparak altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu. Peki, altın fiyatlartı yükselecek mi, düşecek mi? İşte İslam Memiş son dakika altın yorumları!
Son günlerde inişli çıkışlı bir seyir izleyerek yatırımcısının kafasını karıştıran altın fiyatlarında son alış satış fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan değişimler büyük ve küçük ölçekte yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar önem taşıyor. Küresel piyasalarda, Rusya Ukrayna savaşının fiyatlar üzerindeki etkisi son sürat devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili flaş bir tahmin geldi. Memiş, bu sürecin 2-3 yıl daha kontrollü bir biçimde devam edeceğini söyleyerek ons altın, gram altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için her düşüşün bir alım fırsatı olacağını söyledi. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilenler!
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR YORUMU
Gram altın, ons altın ve dolar fiyatı Rusya-Ukrayna cephesinden gelen müzakere haberleri sonrasında yüzde 3'ten fazla düşüş yaşadı. Savaşta 34 gün geride kalırken Rusya ile Ukrayna İstanbul'da müzakere masasına oturdu. Kesin bir karar çıkmasa da Türkiye'nin savaşta garantör ülke olması istendi.