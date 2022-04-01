Gidişatı ters tepecek! Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Atılgan sıçrayış öncesi İslam Memiş'ten merak uyandıran ihtar: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Son günlerde inişli çıkışlı bir seyir izleyerek yatırımcısının kafasını karıştıran altın fiyatlarında son alış satış fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarında son aylarda yaşanan değişimler büyük ve küçük ölçekte yatırım yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar önem taşıyor. Küresel piyasalarda, Rusya Ukrayna savaşının fiyatlar üzerindeki etkisi son sürat devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili flaş bir tahmin geldi. Memiş, bu sürecin 2-3 yıl daha kontrollü bir biçimde devam edeceğini söyleyerek ons altın, gram altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için her düşüşün bir alım fırsatı olacağını söyledi. Peki, altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilenler!