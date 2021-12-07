Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi 1,20, 1,54,1,58 aylık faiz desteği verilecek! Devlet ve özel bankalardan kredi kasırgası!

Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları

Gayrimenkul piyasalarında artan fiyatlar nedeniyle yeni bir ev satın alma hayalleri kuran vatandaşlar, yükselen fiyatlar nedeniyle bu hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Ancak Merkez Bankası tarafından faizlerin düşürülmesi ile gelen kredi faiz indirimleri birçok kişinin bu dönemde de ev sahibi olmasını sağlamayı hedefliyor.