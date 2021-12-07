Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi 1,20, 1,54,1,58 aylık faiz desteği verilecek! Devlet ve özel bankalardan kredi kasırgası!
1,20, 1,54,1,58 aylık faiz desteği açıklaması yapıldı. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi destekleri gelmeye devam ediyor. TCMB faiz indirimi dönemine girmesinin ardından kamu bankaları öncülüğünde kredi faiz oranlarında da indirimler görülmeye başladı. 2021 yılının son dönemde yeni yılda birçok ihtiyaçları için nakit finansmanı arayanlara ihtiyaç kredileri ile avantajlı ödeme seçenekleri sunulacak. Ayrıca artan konut ve taşıt fiyatlarına karşı devlet bankalarından düşük faizli kredi paketleri duyuruldu.
Kamu bankalarının kredi faizlerini düşürmesinin ardından gelen indirimler yeni yıldan önce nakit desteği arayanlara cazip ödeme fırsatları da sunuyor.
Halkbank'ın güncel faiz oranları ve kredi kampanyaları:
- Taşıt Kredisi Faiz Oranları: %1,54
- İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları: %1,58
- Konut Kredisi Faiz Oranları: %1,20
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları
Gayrimenkul piyasalarında artan fiyatlar nedeniyle yeni bir ev satın alma hayalleri kuran vatandaşlar, yükselen fiyatlar nedeniyle bu hayallerini ertelemek zorunda kaldı. Ancak Merkez Bankası tarafından faizlerin düşürülmesi ile gelen kredi faiz indirimleri birçok kişinin bu dönemde de ev sahibi olmasını sağlamayı hedefliyor.
Yüzde 1,29'dan başlayan konut kredisi faiz oranlarından yararlanarak ayrıca 120 ay vade seçeneklerinden de yararlanmanız mümkündür. Öte yandan anlaşmalı konut projeleri üzerinden vatandaşların çok daha cazip oranlar ile rahat rahat ev sahibi olmaları sağlanacak.
Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları:
• Kaskolu Taşıt Kredisi: %1,61
• Konut Kredisi: %1,29
• Tüketici Kredisi: %1,55
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları
Vakıfbank'ın güncel kredi paketleri arasında birçok farklı kampanya dikkat çekiyor. Özellikle taşıt kredisi kapsamında ikinci el ve sıfır araçlar için sunulan düşük faiz fırsatları, artan fiyatlar karşısında uygun fiyatlı araç almak isteyenlere avantajlar sağlamaya devam ediyor.