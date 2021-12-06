ŞOK aktüel kataloğu güncellendi! 24 TL'den 12 TL'ye kadar düştü! Kışa özel büyük kampanya başladı! Soba, yorgan, deterjan, yumuşatıcı ve daha bir çok üründe indirimler yapıldı. ŞOK'un yeni kataloğunu duyanlar sabah saatlerinden itibaren kendilerine en yakın mağazaya akın etmeye başladı. Bu haftaki ŞOK kataloğunda ne ararsanız var! Her bütçeye uygun fiyatlar göz kamaştırıyor. İşte yeni güncel ŞOK kataloğu...