ŞOK aktüel kataloğu güncellendi! 24 TL'den 12 TL'ye kadar düştü! Kışa özel büyük kampanya başladı! Soba, yorgan, deterjan, yumuşatıcı...
ŞOK yepyeni aktüel kataloğu ile vatandaşlara indirime giren ürünleri duyurdu. Merakla beklen ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya girilmesiyle zincir marketlerin indirime giren ürünleri belli oldu. Aralık ayında gıda ürünlerinde, çeyiz alışverişi için yatak ve koltuk örtüsü ve elektronik ürünlerde indirime gidildi. Buna göre Anatolia L Köşe Koltuk Takımı 1499,00 TL'den, Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Takımı da 199,00 TL'den satışa çıkarıldı. 25 TL üzerindeki alışverişlerde de Solo Tuvalet Kağıdı 23,95 TL'den 12,00 TL'ye düşürüldü. İşte 6 Aralık'ta başlayan ve 8 Aralık'ta başlayacak olan indirimlerin tam listesi!
06.12.2021 15:44
- Son Güncelleme: 06.12.2021 15:45
ŞOK aktüel kataloğu güncellendi! 24 TL'den 12 TL'ye kadar düştü! Kışa özel büyük kampanya başladı! Soba, yorgan, deterjan, yumuşatıcı ve daha bir çok üründe indirimler yapıldı. ŞOK'un yeni kataloğunu duyanlar sabah saatlerinden itibaren kendilerine en yakın mağazaya akın etmeye başladı. Bu haftaki ŞOK kataloğunda ne ararsanız var! Her bütçeye uygun fiyatlar göz kamaştırıyor. İşte yeni güncel ŞOK kataloğu...